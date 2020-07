„Většina darovaných věcí byla opravdu kvalitních, ty okamžitě putovaly do Charitativních obchůdků v Havířově, Karviné, Orlové a Českém Těšíně, které jsou osvobozeny od DPH a fungují v režimu veřejné sbírky. Získané peníze na režijní náklady související s pomocí dobrovolníků v domovech pro seniory a hendikepované. V regionu máme stovky dobrovolníků a náklady na ně z větší části financujeme právě z výtěžků našich obchůdků,“ vysvětlila vedoucí Charitativních obchůdků a Sociálních šatníků havířovské Adry Marcela Holková. Oblečení, které už není vhodné k prodeji, Adra rozdá ve svých Sociálních šatnících například samoživitelkám nebo rodinám, které se aktuálně dostaly do tíživé situace.

Dobrovolnice Adry, které sbírku v Domě energetiky zajišťovaly, byli překvapené pozitivní energií dárců. „Lidé byli velice milí a s nadšením přinášeli jednu tašku za druhou. Potěšil nás jeden zaměstnanec, který říkal, že má mnoho věcí ve svém autě, jestli bychom to tedy nepřevzaly na parkovišti přímo z auta do auta. Bylo to veliké překvapení, neboť v kufru na nás čekaly nádherně vyžehlené, vzorně naskládané věci od jeho babičky – oblečení, ubrusy, ložní prádlo – vše jako nové… Zkrátka, tato sbírka pro nás byla radost,“ řekla koordinátorka dobrovolníků Veronika Šutová.

Charitativní Průvan v šatníku probíhá kromě Ostravy také v Praze, Dukovanech, Temelíně, Zábřehu, Hradci Králové, Plzni a Děčíně, tedy v centrálních místech regionů, v nichž Skupina ČEZ působí.

Vladislav Sobol