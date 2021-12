Benji byl starší, desetiletý, a právě se mu zhroutil svět. Jeho pán zemřel a on přišel o všechno. O své bydlení, o svůj svět, ale hlavně o svého nejbližšího člověka. Když přijel k nám do Jménem psa, z. s., byla to chodící chlupatá hromádka neštěstí, nechtěl jíst… Psí psychické zhroucení.

U nás získal Benji vnitřní ubytování u dočaskářky Zuzany. Zkraje byl stále smutný, i když měl péči a pravidelné procházky. Postupně se psychicky trochu zlepšil, začal objevovat nový svět. Všude čuchat v trávě. Vyrazit na dlouhou procházku za hranice obce i všedních dnů, nezaleknout se při tom nepřízně podzimního počasí, a pak společně s dočasnou pečovatelkou o to víc ocenit domácí teplíčko. Projet se autem, když Zuzka vyzvedávala moji maličkost na nádraží v sousedním městě, po cestě zastavit a vyvenčit se, a na zpáteční cestě si mocně zaštěkat - ano, i to on umí. Seděla jsem vedle něho a hladila ho, připadal mi dokonalý - malý psí anděl. Jako učitelka angličtiny pro něj mám jediné slovo - fluffy.

Kluk z plakátu.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Jak je tedy možné, že takový pes pořád neměl zájemce? Bylo mu deset let, zájemci mívají strach ze stáří psa… O mnohé ale přicházejí. Starý pes je jedinečný svým klidem, moudrostí, něžností. Jistě, nejspíš tady už nebude dalších patnáct let. Ale má své kouzlo, a Benji byl a je navíc na svůj věk velmi akční a vitální. Navíc není jediný, kdo je u nás malý či dokonce malý a starší, a potřebuje před zimou do tepla, říkala jsem si… Co třeba drobná kříženka jezevčíka Regii z nepěkných podmínek, "mini dingo" Daník zachráněný před zastřelením, Barney s mnoha zlými zkušenostmi na těle i na duši od pána rozumu mdlého, všetečný Bolt, který je v útulku už rok, starší hodný, nedávno vrácený Rexíček?

Mým úkolem ve Jménem psa, z. s. je být, jak s hrdostí říkám, kancelářská myš. Tedy správa sociálních sítí, propagace, psaní, propojovat lidi prostřednictvím internetu a telefonu - vše na tento způsob. A tak jsme zkusili dát dohromady něco, co jsme dosud ještě nedělali…pár fotek, kousek textu a bláznivé smajlíky na letáček…šlo to samo, ani nevím jak. Touha pomoci? Jistě. Ale zároveň nápady přicházely, jako by je někdo řídil seshora: Vyhlásili jsme konkurz na gauče, postele, pelíšky - hodní a milující páníčci měli být samozřejmě součástí balíčku. Tedy se hledal někdo, kdo touží mít doma naprosto úžasného menšího psa, jediný originál, který existuje. Chlupáči za to poslali olíznutí za ucho, a už teď se těšili na společné sledování seriálů či sportovního přenosu i na vycházky ve slušivém oblečku. Vyvěsila jsem letáček na našem Facebooku i svém Instagramu a čekala na reakce… "Kluci a holka z plakátu" se rozletěli po sociálních sítích.

Venku je fajn.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Regii měla z dřívějška zájemce, ale nesedla si s jejich fenkou, a tak si nakonec vybrali malého chlupatého staršího Rexíčka zrazeného lidmi hned dvakrát. Za toho jsme měli obrovskou radost, protože se předtím vrátil z adopce a zima na krku. Benji zatím nic. Zajisté by se jednou dostal domů i jinou cestou, jsem ale ráda, že jsem k tomu mohla aspoň malým kousíčkem přispět: nakonec se podařilo sdílet či přeposlat letáček s fotkami a informacemi přesně na to správné místo. Benjiho tak poprvé spatřili jeho budoucí páníčci - a netrvalo dlouho a Benji se stěhoval. Teď už napořád. Napořád doma, v teple a se svými lidmi, kteří ho mají rádi. On i Rexíček se tedy letos o Vánocích již budou těšit ze svých rodin, ostatním malým chlupáčům se to zatím nepodařilo. Budou se ale těšit, co přinese rok příští.

