Tehdy pětiletého Blacka s hedvábně jemnou černou srstí a bílou náprsenkou jsme poprvé zaregistrovali, jak volně pobíhal po ulicích. Vypadal jako pes jedné paní, která bydlela nedaleko. Nejdříve jsme mysleli, že je to on. Tento však měl zelený obojek, ne červený, a byl to psí kluk. To snad ani není možné, taková podoba, říkali jsme si.

Jak jsme zjistili, pes se jmenoval Black a patřil jednomu pánovi z vedlejší ulice, který byl hodně zaměstnaný. Black lítal klidně několik dní venku, pak přišel domů, páníček třeba zrovna nebyl doma a neslyšel, jak se pejsek dobývá domů. Než by seděl a čekal před domem, než se pán vrátí, rozběhl se Black zase vstříc dalšímu pouličnímu dobrodružství. A tak to šlo pořád dokola. Black dokonce jednou skončil v blízkém psím útulku pod provizorním jménem Ládík. Pobyl si tam pár dní, než se pánovi podařilo zjistit, kde se pejsek nachází, a vyzvedl si ho.

Moudrý pohled.Zdroj: Sylva Kaplanová

Útulek však nebyl jediné místo, kde Black na svých výpravách skončil. Často se přitoulal k nám na zahradu. Vždy jsme pána informovali a vraceli mu ho. Jednou už jsme mu ale řekli, že Black právě je zase u nás a jestli by nebylo lepší, abychom mu našli nový domov, jestliže neustále žije takovýmto životem. Do té doby že bychom se o něj postarali.

Pán souhlasil.

Black tedy zůstal u nás a brali jsme to zatím jako dočasnou péči. Měli jsme pocit, že čtyři pejsci natrvalo by už byli nad naše síly. Blacka jsme nechali hezky nafotit a ozvali se i první zájemci, rodina s dětmi, která hledala malého klidného psa. Ehm…klidného? Black byl velice aktivní, byli jsme však neustále ujišťováni, že "si to sedne". Naživo však bylo jasné, že "si to nesedne". Black byl vychovaný, čistotný, jedním slovem zlatíčko, ale jeho temperament se k této rodině opravdu nehodil.

A chceme ho vůbec dát dál? Když jsem poprvé viděla tu malinkou černou lištičku skákající přes trávu, moje okamžitá vnitřní reakce byla - já ho chciiii! Ale čtyři psi? Nebude to vážně příliš náročné? Ne, nějak to zvládneme!

Dnes je Black už starší psí pán.Zdroj: Sylva Kaplanová

A tak se Black tři měsíce po svém příchodu k nám definitivně stal naším čtvrtým psem. Začátky soužití byly náročnější, naši pejsci Rek a Kuba, které taktéž znáte z minulých dílů Psích osudů, se s jinými pejsky moc nekamarádí, ale nakonec jsme to nějak vymysleli a ustáli. Black si užíval zahradu i vnitřní prostory domu a hezky se u nás zabydlel. Pro svou černou střapatou srst si vysloužil přezdívku Čert. Čertík. Náš Čertíček. Slyší na obojí - na své jméno i přezdívku.

I některé další věci nebyly lehké. Blacka dráždilo dětské hemžení. Děti moc nezvládal, klidně na ně velmi dlouho v kuse vytrvale štěkal. Musel to být následek pouličního života - ty z dětí, kterým se doma nedostává náležitého poučení ohledně chování ke zvířatům, bývají ve své nevědomosti k živým tvorům kruté a nebylo by překvapením, kdyby na ulici ubližovaly psovi, kterého potkaly. Desáté narozeniny malé slečny z naší ulice byly příležitostí k oslavě a pozvání jejích vrstevníků domů. Děti se šly projet na kolech a koloběžkách, svištěly po ulici nahoru a dolů, řádily, jak jen to děti umějí - a za plotem řádil Black, který něco takového nejspíš ještě neviděl a jako v transu štěkal snad dvě hodiny. Pamatuji, že jsem byla tenkrát na výjezdu v blízkém zahraničí a do telefonu jsem poslouchala příběh o oslavě narozenin i Blackův výrazný psí hlas. Časem se v přístupu k dětem uklidnil a už ho tolik nedráždí, ze začátku to ale byl opravdu "rokenrol".

Black je veselý psí uličník a moc nás to s ním baví. Nadšeně nadskakuje do výšky, když nás vidí. Vrhá se do thují na zahradě a zpod nich potají vykukuje, aby se podíval, kdo jde po ulici. Náramně si užívá vyčesávání - vypadá jako zmenšenina chodského psa, takže jeho srst je krásně dlouhá a jemná. Někdy mu z legrace načešu "punkový" účes, a ani to mu nevadí - nechá mě probírat se prsty v jeho srsti a oba zažíváme vzácně silné a něžné chvilky vzájemné náklonnosti mezi psem a člověkem.

Se srstí načesanou do výšky vypadá na chvíli i větší - velmi dlouho se mu nedařilo přibrat, i když je krmený od začátku dobře. V bývalém domově žil s dalšími většími pejsky (jeden už zemřel stářím a dalšímu jsme také našli nový domov) a krmení byli všichni najednou, z jedné nádoby. Velcí psi se tedy vrhli na žrádlo a Black neměl jinou možnost, než se snažit hltavě ukořistit aspoň něco. Hodně dlouho trvalo, než se aspoň trochu odnaučil hltat a začal jíst pomaleji, víc v klidu. Snad i díky tomu se konečně trochu zaoblil a zesílil.

Lesklá srst je známkou zdraví.Zdroj: Sylva Kaplanová

Black bude brzy muset na kompletní veterinární kontrolu zubů, které ve vyšším věku už nejsou v tak dobrém stavu, jako bývaly. Blackovi je zhruba dvanáct let, je však ve velmi dobré kondici a doufáme, že nám bude dělat radost ještě dlouho.

Sylva Kaplanová

