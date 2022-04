Já jsem foxteriér, a kdo je víc!Zdroj: Adéla Sedláková

Inzerát si okamžitě vyfotili a stejně neprodleně mi ho předali, s nadějí, že vzhledem ke své záchranářské činnosti budu vědět více, jak pomoci. Inu, o moc víc jsem nevěděla, ale přinejmenším jsem se chtěla pokusit. Zavolala jsem na uvedené telefonní číslo, zda je inzerát ještě aktuální a zda mohu Jacka přijet nafotit za účelem hledání nového domova přes internet.

Tady jsem se dověděla více o Jackově příběhu. Právě mu bohužel zemřel páníček a u jeho sestry žít nemůže, soužití se dvěma fenkami nebyl dobrý nápad. Zůstával zatím v domečku, kde byl zvyklý. Byl podzim, v zahradě bylo plno žlutě zbarveného listí, mezi kterým to Jackovi na fotkách moc slušelo.

Kvůli článku o knize Gump - pes, který naučil lidi žít, a o celém projektu, jenž se kolem Gumpa postupně skládal, jsem v té době aktivně komunikovala s autorem knihy Filipem Rožkem. Bylo tedy nasnadě, že jsem se pokusila najít Jackovi nový domov právě s pomocí organizace, kterou spoluzakládal - Se psem mě baví svět. Jeho parťačka Veronika Hájková dala dohromady skvělý text o tom, jak Jack hledá zázemí, páníčka, a kdyby měl ten páníček plnou ledničku, bylo by to vůbec nejlepší. Přidala pár fotek - a výzva mohla do světa. A právě na stránkách organizace Se psem mě baví svět příspěvek o Jackovi okomentovala sympatická paní Adéla z Prahy.

Svět je malý - a hodně provázaný. Filip Rožek a paní Adéla se znají. Tím spíš jsem měla radost, že se o Jacka uchází někdo ne zcela neznámý. Paní Adéle před časem odešel pejsek, spřízněná duše. Ráda by tedy poznala nového, se kterým stráví pokud možno celý jeho život.

Jack v bývalém domově.Zdroj: Sylva Kaplanová

V listopadu se pro něj tedy vydala až z Prahy na jižní Moravu. Jack v klidu absolvoval s budoucí paničkou celou cestu autem a hned první večer se zabydlel. V novém domově chodí na procházky do Stromovky a se svou novou rodinou zažívá hodně zajímavých věcí. S původní rodinou jsou v kontaktu a všichni vědí, jak se Jack má.

Dále již nechme hovořit paní Adélu. Její slova mají v sobě všechnu autenticitu soužití s Jackem:

"Po třech letech soužití mohu říci, že tu Jack našel domov. Pocházel z útulného prostředí - zahrada a dům, v Praze je v bytě. Zpočátku to bylo dost náročné. Změnil se mu život ze dne na den. Neuvěřitelný pes foxteriér. Zvykl si během čtyř měsíců, kdy pochopil, že se 'domů' nevrátí už nikdy. Ze dne na den měl místo páníčka paničku, plus vedle sebe ještě konkurenci - dítě. Musel se naučit najít si své místo.

Je strašné empatický, vycítí vše - špatnou náladu i veselost. Miluje spolecnost a každodenní činnosti s námi. Má rád pohyb šišky a míče. Miluje děti a stal se jejich kámošem. Bez Jacka nikdo nejde ven.

Je poslušný a je fixovaný na mě a syna.. Našel oporu, kotvu a domov. Je z něho milující parťák mého syna a můj miláček.Taky se uměl prát, to by nebyl foxteriér. Jeho povaha je neskutečná…je to specifické plemeno, není pro každého. Potřebuje důslednost, trpělivost a řád. Naštěstí Jack nebyl týraný, pocházel z láskyplného prostředí.Sedmiletého Jacka, dospělého psa ve středním věku, jsem musela dobře načíst a pochopit, a on mě. Museli jsme se navzájem na sebe napojit, jinak by to nefungovalo. Byly tam i boje, kdo má foxe, ten ví, o čem mluvím. Dominance, alfa samec. Chce to sílu, trpělivost a chuť poznat toto plemeno.Spí v posteli a podnikáme skoro celý den procházky a výlety - i do práce a na synovy kroužky. Pokoušel se chytat veverky a holuby. Zažíváme každý den něco. Jen výlet metrem, tramvají a vlakem moc nemusí, to je z foxe najednou malý pán."

Jackův příběh tedy nyní již šťastně pozorujeme zpovzdálí a přejeme mu hodně dalších krásných společných chvil s novou rodinou.

Sylva Kaplanová

