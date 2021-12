Zajímaly ho fenky. U domu, kde bydlela jeho vyvolená, dokázal prosedět celou noc a toužebně kňučel. Od domů ho vyháněli, prý by se jim tam ještě usadil a museli by ho živit (copak je tak strašně těžké zavolat záchranářské organizaci nebo do nejbližšího útulku?). A po nějaké rvačce s jinými psy skončil s poraněnýma ušima zase na ulici.

Kuba první den po příjezdu, ještě plný klíšťat. Ale už tehdy uměl elegantně složit tlapky.Zdroj: Sylva Kaplanová

Tehdy jsme ho poznali my. A začali přemýšlet, jak ho odtamtud dostat a kde ho nechat dočasně bydlet, než se zjistí, komu se ztratil.

Vedle stojí budova firmy s velkým dvorem. Pro psíka nebyl problém podlézt pod bránou občas dovnitř a zase ven. S majitelem, který byl naštěstí našemu nápadu nakloněn, jsme se dohodli, že jestli se objeví zase na dvoře, zavřou ho tam a přijedeme si pro něj. Tak se brzy i stalo.

Určitě si pamatujete na Reka z jednoho z předchozích dílů Psích osudů - příjezd do domu s jiným pejskem v pravý čas znamenal záchranu jeho života. Tím druhým pejskem byl Kuba. Těsně po odchytu jsme ho přivezli - a našli kolabujícího Reka, kterému se zrovna udělalo doma velmi zle. Včasný odjezd na veterinu mu umožnil žít ještě pár dalších let. Nechal se Kuba chytit právě v tento den a tuto hodinu, aby přivolal pomoc psímu kamarádovi v ohrožení života? Myslíme, že ano.

To byl však jen začátek. Kuba byl plný klíšťat, na procházce byl schopný napít se z kaluže, prostě pes z ulice. Dnes už má ale mnohem vybranější způsoby. Jak elegantně se dokáže vznést, když chce vyskočit sedícímu člověku na klín! Své tělo ovládá jako gymnasta na olympiádě, přesně ví, jak zapojit svaly, kdy zvednout zadek, kdy přitáhnout zadní nohy. Dokonalý psí sportovec.

Veselý, akční, divoký - a velmi mladý, nanejvýš tříletý. Komu takový pes chybí? Kdo se ho mohl zbavit? Co zažil? Jako fanoušek rockové a metalové muziky nosím občas křivák - a stačilo přijít takhle oblečená za Kubou. Nepříjemná reakce na sebe nedala dlouho čekat - a na lidi v kožené či koženkové bundě nebyla jediná. Ublížil mu na cestách někdo, kdo takovou bundu nosil? Nejspíš ano. Od té doby si nechávám svou rockerskou image jen na koncerty či do města a ke Kubovi se jdu přitulit v něčem jiném, pokud to zrovna nejsou šaty a silonky. Jaké by jim hrozilo nebezpečí? Dočtete se dále.

Kuba byl elegán i s lampičkou.Zdroj: Sylva Kaplanová

Kubu jsme nechali vyhlásit městským rozhlasem jako nalezence, obvolali veteriny, okolní obecní úřady a útulky, zda někdo takového psa nehledá, inzerovali jsme ho přes organizaci Dočasky.cz pro nalezení původního či nového domova. Nikdo se ale nikdy neozval. A tak po mnoha měsících padlo rozhodnutí, že bude naším v pořadí třetím psem. Vždyť jsme se s ním už sžili a jen těžko bychom ho dávali jinam.

Záhy nás začalo napadat, že Kubu nejspíš opravdu někdo vyhodil. Je to totiž rošťák první kategorie a Ničitel Conan. Na co přišel, to rozšrotoval, potrhal, nadělal díry v dece, v čemkoli, o samotě i v naší přítomnosti. Chlupatý měkký pelíšek? Nemožno. Do minuty by byl zničený. A tak měl svou "rezidenci" vystlanou slámou, měkkou, teplou, s vůní červencového pole - a byl klid.

Až loni v létě měl najednou nudli u nosu. Jeden den ano, druhý den ne. Bříza v zahradě? Prach ze slámy? I pejsek může být alergik. Jenže nudle nepřešla a byla postupně i zelená. Tady už nezbylo než navštívit veterináře - a slyšet neobvyklou diagnózu: zubní píštěl. A zánět, který "prožral" tkáň od čelisti až do nosu. Operace nutná, a to co nejdříve. Ještě chvíli, a došlo by k prosáknutí toxinů do vnitřních orgánů, k otravě - a k ohrožení života. Kdyby tehdy zůstal na ulici… Žil by po tomhle ještě? Nejspíš už ne.

Při operaci přišel Kuba o čtvrtinu zubů a dostal plastový límec zabraňující, aby si sahal do ran tlapami - prostě slušivou "lampičku". Hned se ji samozřejmě snažil dostat dolů. Zároveň nemohl pořádně jíst, musel dostávat kašovitou stravu. A tak začaly naše "služby" u něj, kdy jsme se střídali ve třech lidech prakticky po celé dny a noci. Příprava velmi jemného masitého krmiva, hlídání, aby si nesundal "lampu", ráno vstávat v pět, abych byla včas v zaměstnání… Uf. Po dvanácti dnech byl Kuba konečně prohlášen za zdravého. Jako správný rebel si ale sundal "lampu" o den dřív.

Po operaci se nám vrátil jakoby úplně nový pes. Najednou měl nádhernou lesklou srst bez jakéhokoli zaprášení, čehož při pobytu ve slámě nebylo vždy možné tak dobře docílit. Do slaměné podestýlky se už tedy nevrátí, tím spíš, že rány v tlamě si zaprášit nesmí. Ale co jiného vymyslet? Zase deky? Inu, zkusme to… Jenže Kuba i bez čtvrtiny zubů v tlamě je stále ničil rychlostí jedna deka za den. Někoho napadlo cosi o polystyrenu…ajaj, to by bylo všude kuliček. Nervy celé rodiny zachránil až telefonát do Jménem psa, z. s.:

"…takže já už nevím, co mu dát za podestýlku, deky likviduje a do slámy nemůže…"

"Dřevitou vlnu!"

"A máš? Přivezeš mi? A šlo by to prosím i dnes?"

To je lásky!Zdroj: Sylva Kaplanová

A tak mi Inka přivezla ještě téhož večera pytel dřevité vlny, Kubíček se do ní zavrtal - a od té chvíle si v ní lebedí jako pan král. Žádné roztrhané deky, žádná zaprášená srst - a spokojený pes v teple.

Kuba je dnes už starší pes, ale stále je velice aktivní a doufáme, že nám bude dělat radost ještě dlouho. Nejkrásnější chvíle jsou přece jen ty, když vyskočí ze země na klín, člověk má plnou náruč psa a zapomene na celý svět.

Sylva Kaplanová

