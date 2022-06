Od původního majitele se dostala do útulku na jižní Moravě a odtamtud si ji vzali na hlídání do zemědělského družstva. Něco takového není ideální život pro psa - živá bytost má city, potřebuje nejen nažrat a napít, ale také pomazlit a objevovat svět. Nicolka měla ale štěstí, že ji v družstvě venčily dvě skvělé paní. Že doba jde dopředu a objekty může hlídat i elektronický alarm? No ovšem. Je to vlastně výborné - další psi nebudou muset živořit jako živá věc na hlídání. Pro Nicol to zároveň znamenalo, že byla vyřazena z družstva a měla putovat někam jinam. Dotyčné paní nás poprosily o její přijetí do Jménem psa, z. s.

Nicolka vyhlížela novou rodinu.Zdroj: Jménem psa, z.s.

To bylo dobře - zachránilo jí to totiž život. Po přijetí k nám následovala okamžitě prohlídka na veterinární klinice, neboť bylo na první pohled jasné, že jí na bříšku roste něco, co tam nemá být. Prohlídka odhalila čtyři nádorové kmeny - na mléčné liště a na páteři. Bohužel máme s tímto bohaté zkušenosti. Pár případů za všechny - dvakrát porazil rakovinu starší čínský chocholatý pes Šimon, nedávno jsme nechali odejít Dina, který si aspoň užil půl roku krásného života po odstranění tumoru pod zadkem. Oba znáte ze starších dílů Psích osudů.

Šanci musela dostat i Nicol. Úžasná psí holčička, přítulná, učenlivá, milující život. Nebylo zatím jasné, kam zasahovaly všechny nádorové kmeny, co všechno bude v těle zasaženo. Jasné naproti tomu okamžitě bylo, že to nevzdáme - bez ohledu na to, že náklady na operaci se měly vyšplhat nejméně ke dvaceti tisícům. Nicolka byla nasdílena do spousty facebookových skupin pro milovníky psů a psí záchranáře, kde chytla za srdce hodně lidí. Stejně tak jí pomohl výtěžek naší pravidelné jarní charitativní aukce a speciální menší aukce pro náš útulek, kterou pro nás a pro Nicolku uspořádala skvělá Hana Fuchsová.

Nicolka v novém domově si kraluje uvnitř.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Prvního dubna - a to není apríl - bylo přikročeno k operaci. Byly odstraněny všechny nádory, několikahodinovou operaci zvládla Nicolka výborně. Potřebovala ještě nějaký čas na zotavení, vždyť rány měla na bříšku i na zádech, ale brzy už si chodila na vodítku a nechávala se fotit pro hledání nové rodiny. Velký černý pes má obecně kdovíproč menší šance na získání nového domova. Proč vlastně? Černá srst je nádherná. Úžasně se leskne v záři slunce, lesk srsti je navíc známkou o tom, že pes je opečovávaný, má kvalitní výživu a nic mu nechybí. Ta nádherná chlupatá muchlavá černota vás úplně pohltí a zamilujete se. Úplně se v té záplavě srsti utopíte. A pak už nechcete žádného jiného než černého psa.

A možná přesně takto se do ní zamilovali její budoucí majitelé. Nicolka odjela ku Praze do domu s velkou zahradou a přístupem dovnitř. Bude se mít jako nejrozmazlovanější princezna a bude si toho vážit.

Sylva Kaplanová & Inka Lihocká Nadymáčková

