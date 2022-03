Úmrtí pána je v životě psa velkou změnou. Obvykle nepříjemnou a těžkou - psovi chybí člověk, který ho měl rád, v horším případě pes hledá nový domov a ne vždy se pak dostane do dobrých rukou. Je ale zároveň smutné, že existují případy, kdy úmrtí pána znamená pro psa změnu opačným směrem.

Tak tomu bylo i u Olivera. Před pár měsíci k nám do Jménem psa, z. s. přišel totálně zanedbaný menší bílohnědý pes. Počůraný, celý od výkalů, pes ze řetězu tři centimetry tlustého. Dredy, kam se podíváš, zdravotní stav nejspíš neuspokojivý. Jen co se dostal do předsíně domu, všechno občůral - snad aby dal najevo, že tohle je teď na čas jeho domov a rozhodně se odsud nehodlá jen tak hnout. Nabízený piškot si ochotně vzal a loudil další.

Oliver bezprostředně po odebrání.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Po ostříhání na nás konečně pořádně vykoukl Oliverův sympatický obličej. Veterinární prohlídka pověděla více, bohužel ne toho dobrého. Oliver měl asi sedm let a musel si projít peklem. Pán se o něho nestaral, ba naopak byl Oliver terčem pro jeho nálady a vybití nervů. Oliver byl po starším úrazu hlavičky a bohužel mu zůstaly trvalé následky. Méně viděl a velmi málo slyšel.

Vůbec to ale nedával na sobě znát. Nesmírně si užíval procházky, což do té doby neznal, a mazlení, které dosud také nikdy nezažíval. I přes své moc zlé zkušenosti miloval lidi. Ani děti mu nevadily, vůči jiným chlupáčům byl zprvu odměřený, ale pak si dal říct. Rád skotačil a poskakoval, ale uměl i hezky tiše odpočívat.

Nejvíc jsme ale toužili najít mu co nejdříve trvalou rodinu. Takovou, která mu ve druhé půlce jeho života všechno vynahradí plnou měrou a nebude jí vadit jeho handicap. Protože Oliver, jak řekla naše paní vedoucí Inka, je to nejčistší, co můžete potkat. Oliver byl skutečně roztomilý, zvláště s červeným károvaným šátkem na krku a vyplazeným růžovým jazykem - a tyhle fotky se rozletěly po sociálních sítích s nadějí na nalezení toho pravého nového domova.

Oliver vykoupaný a ostříhaný.Zdroj: Jménem psa, z.s.

A taková rodina se opravdu objevila. Asi po dvou měsících si Olivera přijeli vyzvednout. I se svým handicapem bude právoplatným milovaným a milujícím členem rodiny, parťákem na procházky a v noci se se svými páníčky zavrtá pod peřinu. Oliver už pár dnů prožívá své vlastní malé nebe na zemi - a my jsme moc vděční, že se to podařilo.

Sylva Kaplanová

