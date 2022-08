Co se stane, když se nekastrovaná fenka "neuhlídá" a přinese si domů štěňátka? Rozdají se? Komu? Kam půjdou? Jaký budou mít život? Kolik z nich se bude mít fajn a kolik z nich prožije těžký život - bití, toulání, hlad, střídání majitelů, útulek? Statistiky bohužel nevyznívají optimisticky, malé drobečky nečeká jen to hezké. Zvlášť při živelnému darování bez adopční smlouvy a zcela zdarma - takto se ke psovi často dostanou i majitelé, kteří by živé zvíře vůbec neměli mít. Něco takového zažil i Toník, který nakonec našel svou milující rodinu, ale až poté, co mnohé vytrpěl.

Tonda po příjezdu do dočasky. Oči vykulené na ten nový krásný život, co ho čeká.Zdroj: Pes nejvěrnější přítel, z. s.

Toník se narodil jako jedno ze štěňátek v rodině, která má psy ráda, ale neměla pro ně podmínky. Pro fenku se štěňaty se našla dočasná péče, jedno štěně - Tondu - už si zamluvili příbuzní… Všichni pejsci umístění do dočasky se v ní měli dobře a brzy našli nové domovy. Nepoznali takřka nic zlého.

Po roce a půl nám rodina sdělila, že Toníčka mají opět prozatím doma. To, jak se k němu jejich příbuzní chovali, to byla katastrofa. Bití, hlad, nezabezpečení proti útěku, Tonda se pravidelně toulal po městě… Jako jediný ze sourozenců nepoznal dosud šťastný život, ten ho bohužel nečekal rovnou jako jeho bratříčky a sestřičky. Maminka té rodiny, kde se narodil, je naštěstí rázná a spravedlivá paní. Toníka svým příbuzným bez debat odebrala, když se o něj stejně moc nestarají. Za to jí tímto moc děkujeme.

Přišli jsme tedy Toníka nafotit pro hledání nové rodiny. Copak někdo měl to srdce ubližovat tak milému stvoření? Toník byl stále ještě odrostlé štěně, celý černý, nádherný… Trpěl nějakým kožním neduhem vzniklým zřejmě ze zanedbání péče v rodině tyranů, což se ale dalo s pomocí veterináře snadno zlepšit. Hlavně teď potřeboval domov.

Psí láska.Zdroj: Pes nejvěrnější přítel, z. s.

Obrátili jsme se na organizaci Pes nejvěrnější přítel a našli s jejich pomocí dočasku vcelku poblíž. Mí rodiče tam Tondu odpoledne odvezli, zatímco já jsem zároveň odjela na tři dny do Čech na další reportérsko-kulturní výjezd. Ve večerních hodinách, již v pohodlí hospůdky vedle koncertního sálu, jsem si ve zprávě přečetla, že Tonda přelstil všechna důmyslná opatření a vydal se svévolně na nepovolený průzkum města. To snad ani nemůžu dát vědět domů, vždyť rodiče odolávali předtím pokušení adoptovat Toníka k našim třem psům. Vždyť by se teď zbláznili…

Nakonec zvítězil přístup, že víc hlav víc ví a má rodina poblíž má lepší možnost pomoci. Rodiče byli po mém telefonátu rozhodnutí jet Toníka také hledat. Městská policie byla vyrozuměna, Toníka aktivně hledala dočaska i další dobrovolníci. Rošťák se našel druhý den dopoledne. Naštěstí neběžel daleko, stačil nám všem ale pořádně pocuchat nervy.

Toník o necelé dva měsíce později našel novou, mladou rodinu. Brzy nám přišly fotky, jak si užívá na výletech. Za čas přibyl do rodiny nový člen, malá holčička. Zprvu překvapeně koukal, co se to děje, ale postupně z něj vyrostl její ochránce - když zaplakala, doběhl k postýlce jako první. V nové rodině dospěl a maličko prošedivěl, může mít přibližně šest let, ale pořád je to krásný pes, který své rodině rozdává radost a těší se na další společné zážitky.

Za pomoc Toníkovi na jeho cestě do cíle a v novém životě děkujeme Janě, Simče, Martině, Verče, Svetlaně, Monice a její rodině.

Sylva Kaplanová

