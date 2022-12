Malý foxteriér Ben má asi deset let. Jakých bylo těch deset let? Nevíme přesně, ale dobrých nejspíš ne. Páníček závislý na alkoholu, život na dvoře… Ještě že měl dva psí kamarády. Šaryka a Čika, dva podobné drobky, kteří asi taky nezažili v životě kdovíco krásného. Naštěstí tady měli jeden druhého a dělili se o jídlo i o všechno, co prožívali.

Ben na vycházce.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Jednoho dne páníček v nějakém pominutí smyslů konstatoval, že mu pejsci kakají na dvoře. To si toho vážně všiml až po několika letech? Pes je živá bytost, samozřejmě i kálí, jestliže žere, a pak je povinností páníčka s tím něco dělat.

Inu, udělal. Jenže vůbec ne to, co běžně páníčci dělají - hovínka posbírat. Udělal něco úplně jiného. Popadl pejsky a odvezl je k nám do Jménem psa, z. s. v Uherském Ostrohu. Smradlavé, nesocializované, neuměli chodit na vodítku.

Dát psa do útulku, protože kaká na dvoře? Zdá se to být šílené, a vlastně je. Jenže tihle pejsci tím získali letenku do ráje. Jistě, ještě to chvíli trvalo. Ale už v útulku zažívali přípravu na ten ráj, co je jednou čeká. Dobré žrádlo. Pohlazení. Procházky. I to vodítko pochopili, samozřejmě.

Šaryk na vycházce.Zdroj: Jménem psa, z.s.

Ben si na nový domov počkal půl roku. Do rodiny odešel zhruba před měsícem a půl. Právě včas, před zimou. Neodešel daleko, je z něj i nadále Ostrožan. A při vyslovení jména jeho paničky jsem zjistila, že její moc hodná maminka zřejmě učila před lety mou maminku v mateřské školce. Ben se opravdu dostal do těch nejlepších rukou.

Čiko šel domů na konci září. Roztomilý chlupáček byl při odchodu od bývalého nezdárného pána vlastně ještě docela mladý, čtyři nebo pět let. Ze začátku se musel naučit si hrát, užívat si života, procházek, pozornosti. Miluje dobré jídlo a mazlení. Teď už mu nic z toho chybět nebude.

I Šaryk se má skvěle. Posílá fotky, jak se válí v peřinách, a má před sebou velké poslání: bude učit děti v pěstounské péči lásce ke zvířatům. Hodný, vyrovnaný, poslušný pejsek jako Šaryk je pro to ta pravá psí osoba.

Sylva Kaplanová & Inka Lihocká Nadymáčková

