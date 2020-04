Stejně jaké ostatní pivovary ze skupiny Plzeňského Prazdroje nabízí hospodským možnost výměny piva, konzultace k podnikatelskému úvěru nebo tipy a doporučení z „krizové kuchařky“. „Ihned po uzavření hospod jsme kontaktovali provozovny, kde se čepuje pivo Radegast, abychom jim byli k dispozici od začátku tohoto složitého období.

Zjistili jsme, že drtivá většina hospodských je připravena otevřít svoji provozovnu, až jim to vládní nařízení umožní,“ uvádí Ivo Kaňák, ředitel pivovaru Radegast a doplňuje: „Hospodám jsme garantovali, že pokud jim u našeho piva, které mají na provozovně, uplyne záruční doba, tak jim sudy vyměníme za nové.“ Takovou provozovnou, která je momentálně kompletně uzavřená, takže ani nedoručuje jídlo kurýrem, ani nečepuje pivo přes výdejní okénko, je třeba ostravská konceptová hospoda Radegastovna Na náměstí. Její majitel, Jiří Zajíček, k tomu řekl: „Oceňuji, že nás Radegast nenechal ve štychu a je s námi od začátku na jedné lodi. Vrácení nevyčepovaného piva a zavezení nového piva po otevření je obrovská pomoc. Soustředíme se teď na to, abychom po zrušení či omezení současných nařízení byli připraveni, za dodržení všech nezbytných hygienických a preventivních opatření, znovu naši hospodu pro návštěvníky otevřít. Ještě tak měsíc bychom to mohli finančně v současném stavu zvládnout včetně udržení a podpory našich zaměstnanců, ale delší uzavření by už mohlo být pro nás likvidační.“

Pivovar Radegast jako součást Plzeňského Prazdroje podporuje projekt Zachraň hospodu (www.zachranhospodu.cz), který inicioval a spustil Český svaz pivovarů a sladoven. Jeho cílem je nabídnout zákazníkům a štamgastům možnost zakoupení voucheru do jejich oblíbené hospody, který využijí poté, až se opět hospody a restaurace otevřou veřejnosti.

„Věříme, že je to jeden ze správných způsobů, jak současnou situaci společně překonat. Hospody se mohou do projektu hlásit, jejich hosté si pak u nich mohou předplatit konzumaci. Stejně tak jsme hospodským zprostředkovali video návod k žádosti o podnikatelský úvěr z programu COVID. Uvažujeme i nad dalšími možnostmi, jak hospody a restaurace podpořit i v období po ukončení restrikcí, aby se do nich mohli zákazníci vrátit co nejdříve,“ řekl Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje. Radegast také poskytl majitelům provozoven souhrnné tipy a doporučení, jak současný stav využít, na co se zaměřit během doby uzavření provozovny, jak spustit úsporný režim, zhodnotit podnikatelský plán nebo se dobře připravit na plný provoz po ukončení nouzového režimu.

Táňa Nevrklová