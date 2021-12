V muzeu si přijdou na své děti i dospělí. „Všichni bez rozdílu věku u nás teď skládají a luští hlavolamy, řeší hádanky, rébusy, logické úlohy a hry. Máme i kuličkové bludiště, velkého ježka v kleci a velkou molitanovou hernu,“ dodala.

Je přesvědčena, že návštěvníky zaujme i největší a nejtěžší hlavolam v České republice (a možná i Evropě) pojmenovaný Big Pelikan. „Lidé si u nás hravou formou procvičí bystrost, logické myšlení, paměť, kombinační schopnosti, týmovou spolupráci i trpělivost. Zdravá soutěživost, hravost a zvídavost jsou také stmelujícími prvky pro příjemné rodinné odpoledne. V molitanové herně si děti mohou hrát a uvolnit se,“ doplnila Eva Zamarská.

Výstava potrvá do 20. února příštího roku. Lidé ji mohou navštívit od úterý do pátku v čase od 9 do 17 hodin a v neděli od 13 do 17 hodin. Najdou ji v obou velkých výstavních prostorách muzea.

Petra Macková Jurásková

