Již 13 let se začátkem listopadu v nedělní odpoledne sejdou v Hostinci U Čendy milovníci dobrého jídla, aby mohli vzájemně porovnat své kulinářské dovednosti. Každým rokem má tato soutěž své téma, kterému je věnována. V letošním roce se tak stalo 5. listopadu a téma bylo nádherně voňavé - chléb a pomazánky, což přilákalo ohromné množství lidí.

Kulinářská soutěž v Hodoňovicích. Dostali jste chuť? | Foto: Vratislav Kryl

Do soutěže se přihlásilo celkem 24 chlebů a neskutečných 33 pomazánek. Sál hostince se brzy zaplnil prakticky k prasknutí a soutěž mohla začít. Každý příchozí obdržel sadu barevných hlasovacích lístečků, pomocí nichž přidělil v jednotlivých kategoriích svému favoritovi hlas. Na konci se hlasy sečetly a pořadí bylo jasné.

Hodnotily se tři kategorie, a to u chlebů vzhled a chuť a u pomazánek chuť. Začínalo se vzhledem chlebů, které se pak nakrájely na kousky a zahájila se druhá soutěžní disciplína – chuť chleba. Chleby byly neskutečně různorodé - světlé, tmavé, hranaté, kulaté i placaté, se zrníčky, s ořechy, zdobené i jednoduché, z obvyklých i méně tradičních surovin, jako je například dýně a brambora. Ale všechny měly jedno společné, náramně voněly. Žádný ze vzorků nezklamal ani po rozkrojení a ochutnání. Jako nejkrásnější chléb vyhodnotili přítomní výrobek pod názvem Dýňový chléb s kurkumou, který upekla paní Bosáková Zuzana z Vratimova.

Hned za ním se umístila paní Mikulová Kateřina z Frýdku-Místku s jejím Párty chlebem a třetí příčku v kategorii chléb – vzhled obsadila paní Vlasta Šimoňáková z Kunčiček u Bašky a Domácí nehnětený chléb. Jakmile všichni po ukončení ochutnávky chlebů dohlasovali a předali lísteček s číslem svého chlebového favorita, bylo jasno. Bronzovou pozici v kategorii chléb – chuť získal nám již známý Párty chléb paní Mikulové Kateřiny.

Stříbrnou příčku obsadil pan Libor Bařina z Kunčiček u Bašky a jeho Žitný semínkový chléb. A příčku nejvyšší v této náročné kategorii vybojovala paní Vlasta Šimoňáková a opět Domácí nehnětený chléb. Kategorii chuť pomazánek jsme si nechali na konec, a to především díky jejich velice výrazným chutím a vůním, po kterých by se nám jen těžko hodnotila prostá a jemná chuť chlebů. Všech 33 vzorků bylo pro zachování rovných podmínek namazáno na neutrální jednotný chléb, ale zvládnout ochutnat alespoň polovinu z nich nebylo díky jejich množství pro většinu vůbec jednoduchým úkolem. Počet lístečků rozhodl o vítězné pomazánce, kterou se v této obrovské konkurenci stal Silvestrovský balón, což byla neobvyklá nasládlá pomazánka s oříšky a hrozinkami. Tuto výtečnou pomazánku nám do soutěže přivezla paní Kateřina Mikulová z Frýdku-Místku, jež byla úspěšná již v chlebových kategoriích.

Těsně za ní skončil Tvarůžkový tatarák pana Petra Kupčáka z Hodoňovic a třetí příčku získala Silvestrovská pomazánka pana Martina Veličky, taktéž z Hodoňovic. Každá pomazánka byla jiná, obsahovaly všemožné ingredience a jsem si jista, že si každý od zapřisáhlého vegetariána a vyznavače zdravé výživy, až po tradičního masožravce našel právě tu svou, která mu bude inspirací na obohacení vlastního jídelníčku.

Za všechny vítězné výrobky jejich autoři získali spoustu opravdu krásných cen a diplomy. Jako každoročně bylo uděleno čestné uznání místního fojta pana Kowalczyka za vynikající výrobek, a to paní Denise Bosákové z Vratimova za její Mrkvovo – dýňovou pomazánku. Místní včelaři, kteří jsou vedle Čendaspolku spolupořadateli tohoto soutěžního odpoledne, se po celou dobu soutěže plně věnovali nejen ochutnávce, ale také přítomným dětem, se kterými vyráběli svíčky ze včelího vosku, papírové sněhové vločky a kytičky a bavlnkové ovečky.

A tak právě jejich jménem bylo uděleno další čestné uznání. Vysloužila si ho zástupkyně Našeho světa v Pržně, paní Gábina Čížová za jejich škvarkovou pomazánku. Všechny zbylé chleby se nakonec nakrájely, na talířky se naložily také pomazánky a všichni v sále tak mohli prakticky společně povečeřet. Děkuji všem, kteří jakkoliv podpořili či aktivně pomáhali s průběhem této kulinářské soutěže, děkuji také každému, kdo přinesl nějaký soutěžní výrobek. Velice kladně hodnotím také letošní neobvykle vysokou aktivní účast mužů. Dokázali všem, že chleba a pomazánky tak nejsou v našich domácnostech jen doménou žen. A pokud jste dočetli až sem, odhalím vám téma této soutěže v (ne)tradičním pečení na příští rok. Jsou to rohlíčky a rohlíky v jejich slaných i sladkých variantách. Tak pilně trénujte, zkoušejte recepty a budeme se společně těšit zase za rok na shledanou.