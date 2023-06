Příspěvek o zajímavém dětském dni nám poslala čtenářka Monika Navrátilová.

Retro dětský den v Hodoňovicích 2023. | Foto: Čendaspolek

Kdy naposledy jste cvrnkali kuličky? Trefovali čáru, skákali panáka či gumu, chodili na chůdách, hráli školku s míčem, přebírali provázek, házeli na cíl, skákali přes švihadlo nebo se trefovali tenisákem do hokejové brány?

Ne všechny dnešní děti znají hry, které venku hrávali jejich rodiče. V neděli 4. června si na tradičním Dni dětí v Hodoňovicích mohli přesně tyto, pro některé dospělé běžné disciplíny, vyzkoušet děti nejen z naší obce.

A že jim to občas dalo zabrat! 147 prcků i větších dětiček strávilo v krásném slunečném dni odpoledne plné pohybu, smíchu a radosti. Bonusovým stanovištěm byla hasičská dovednost, připravená dobrovolným sborem z Hodoňovic, který je společně s Čendaspolkem pořadatelem této každoroční akce.

Celkovou pohodovou atmosféru doplnily stánky s výbornými burgry a tortilami, jedinečný sladký bufet paní Terezy s domácími zákusky a koláči. A samozřejmě výborné točené pivo hostinského Pavla. Po 17. hodině padla rukami statných hasičů jako vždy májka, které více jak měsíc zdobila zahradu Hostince U Čendy a v konkurenci hojného domácího zastoupení si tentokrát láhev něčeho ostřejšího vybojoval pan Lukáš z Ostravy.

Dětský den jsme, myslím si, oslavili jak se patří. Ráda bych poděkovala všem, kteří jsou ochotni věnovat svůj volný čas a energii, šířit radost a pozitivní náladu, celému našemu osazenstvu Čendaspolku, dobrovolným hasičům z Hodoňovic, kolektivu Hostince U Čendy. Také děkuji všem rodičům, kteří děti na chvíli vytáhli od moderních technologií a vrátili se s nimi do svých dětských let. A co vy? Zkusíte si taky zavzpomínat a ukázat někdy svým dětem, jak jsme trávili volný čas za našich mladých let?

Za hodoňovický Čendaspolek Monika Navrátilová