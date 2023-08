Kapr o délce 105 centimetrů a váze takřka pětadvacet kilo. To je kapitální úlovek rybáře Michala Janků, který se mu podařil v srpnu 2023 ve vodách přehrady Olešné na Frýdecko-Místecku.

Kapr, 105 centimetrů, váha 24.58 kilogramů. Rybář Michal Janků, Olešná, srpen 2023. | Foto: se svolením Michala Janků

Slovo si bere sám rybář a líčí Deníku celý zážitek. Při týdenním rybaření na přehradě Olešná jsem měl štěstí, které mi poslal snad sám Petr. Kecali jsme s taťkou o velkých kaprech. Bylo už 23.38, a tak jsme si říkali, že to stáhneme a půjdeme si lehnout. Ale nachystal jsem si návazce na druhý den a nakonec jsem si říkal, že to tam nechám do té půlnoci.

A ve 23.48 hodin záběr, jízda jako blázen! Vyletěl jsem a zasekl. Už v ten moment jsem věděl, že to bude velká ryba a po půlhodinovém boji se vynořil kapr o délce 105 centimetrů a váze 24.58 kilo. Nemohl jsem tomu štěstí uvěřit. A na tento moment nikdy nezapomenu.