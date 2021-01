Sběr vánočních stromků v Třinci začne po dnešním svátku Tří králů

Dnešní svátek Tří králů končí cyklus vánočních svátků. To znamená mimo jiné odstrojování vánočních stromků a ukládání betlémů do skříní. V Třinci se každý rok promění na kompost několik tisíc vánočních stromečků. Jen tento týden popeláři skupiny SMOLO svezli v celém regionu několik desítek jehličnanů, ale nejvíce jich bude po dnešním svátku a lidé je budou postupně odstrojovat do konce ledna.

Sběr vánočních stromků v Třinci startuje. | Foto: Dorota Havlíková