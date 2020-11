Před nouzovým stavem jsme si dali s přítelem schůzku jako muži ne v parku, ale v jedné hospůdce.

Chuť na pivo je někdy větší než zákaz. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

„Sejdeme se v Šatlavě“. Pozval mě, ale kde? No ve Frýdlantské ulici v místní části Místku je občerstvující stánek tohoto jména. Protože přítel je o dvacet let mladší, nevěděl význam tohoto pojmenování, ale brzo se to dozvěděl.