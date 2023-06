Vážení čtenáři, o setkání pěveckých sborů Martinů a Tutte le Corde po pětileté přestávce nám napsala paní Dagmar Michalíková. Za její text i fotografie děkujeme.

Polsko-český koncert v polském Gdówě. | Foto: se souhlasem Dagmar Machálkové

Ve smyslu úsloví „rádi se vracíme tam, kde je nám dobře“ vycestoval sbor Martinů poslední víkend v květnu do polského Gdówa. Místní sbor Tutte le Corde uspořádal společný koncert se symbolickým pojmenováním „Po sąsiedzku”. Oba sbory se totiž znají již delší dobu a mají k sobě opravdu blízký vztah. Ale pojďme si jejich spolupráci přiblížit pěkně po pořádku…

Poprvé se sbory setkaly v roce 2012 ve městě Bielsko-Biała na Mezinárodním festivalu pěveckých sborů „Gaude Cantem“, kde začala spolupráce formou sdílení dojmů a not. První příležitostí k bližšímu poznání bylo vystoupení Pěveckého sboru Martinů v listopadu 2016 v Polsku, konkrétně ve svatyni Panny Marie Gdówské. Na oplátku pak na jaře 2017 polský sbor Tutte le Corde navštívil Českou republiku a oba sbory se představily na festivalu „Celý Třinec zpívá”. Netrvalo to dlouho a hned v lednu 2018 přišlo sboru Martinů další pozvání z Gdówa na čtvrtý společný koncert.

Je to tedy 5 let, co se sbory viděly naposledy, a tak si letošní setkání náležitě užily. Tentokrát se hudební vystoupení konalo na scéně Kulturního centra v Gdówě. Martinů zazpívalo pod vedením Michala Zátopka a Tutte le Corde pod taktovkou Elżbiety Gawryszewskiej. Program koncertu byl opravdu pestrý, zazněla díla klasiků i současná a publikum se mohlo potěšit také poslechem typických českých a moravských lidových písní, které zpěváci z Martinů podtrhli stylovým folklórním oblečením. Z hlediště i pódia si diváci a interpreti vzájemně předávali velmi pozitivní energii, kterou podkreslila příjemná atmosféra, jíž vytvořili pořadatelé skvělou organizací a vřelými díky. Na konci programu proběhlo vzájemné obdarování obou spřátelených sborů.

Večer pak pokračoval v krásném prostředí Zarabie u řeky Raby, kde se všichni účinkující sešli, aby si prodloužili milé chvíle sdílením zážitků a samozřejmě také zpěvem. Vyšel čas také na neformální hodnocení právě proběhlé hudební akce, zkušenosti ze života sboru i plánování další spolupráce. O bohaté občerstvení se postarali členové polského sboru. Obě organizační vedoucí se shodly na tom, že je velmi důležité udržovat sborovou činnost a věnovat čas při přípravě podobných aktivit, i když není vždy cítit ta pravá podpora zvenčí.

„Jsem velmi vděčná za pozvání od našich polských přátel. Díky jejich vřelému přijetí jsme si užili opravdu krásné chvíle, na které se jen tak nezapomíná. Sbor Tutte le Corde je nám velmi blízký, máme podobné problémy i radosti, oba naše soubory mají skvělé zpěváky, kteří jsou naladěni na stejnou notu, hudebně i lidsky. Podporovat život sboru je opravdu důležité, zvlášť v dnešní době, kdy je potřeba nasávat každou pozitivní chvilku, kterou život přinese. A že hudba dokáže přinášet radost a energii, o tom se přesvědčili všichni, kdo byli v sobotu s námi. Určitě v tom budeme rádi pokračovat. Již nyní se můžete těšit na další koncerty, které chystáme,” zhodnotila setkání Dagmar Machálková, organizační vedoucí českého sboru.

Kalendář akcí PS Martinů najdete na webu www.psmtrinec.cz. Ještě před prázdninami jej můžete zhlédnout ve Frýdlantu nad Ostravicí 15. 6. na koncertě pořádaném v rámci festivalu Svátky hudby spolu se Sborem ECHO. Na podzim se pak sbor chystá spolu s Třineckým komorním orchestrem do Itálie na mezinárodní „Music Festival Lago di Garda".

Dagmar Machálková