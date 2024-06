V kulturním domě ve Stříteži již po dvaadvacáté organizátoři ze střítežské školy připravili v květnu zázemí pro soutěžní projekt Rozvíjej se, poupátko, kde po 3 dny probíhala 1. část soutěže, tj. regionální kola.

V tom třineckém se na pódiu v úterý 14. 5. vystřídalo více než 40 zpěváků převážně z třineckých škol, následující dva dny představila svůj pěvecký talent konkurence z regionů Jablunkovsko a Stonávka a také děti ze spřátelených slovenských škol ze Zázrivé a Strečna. Byla to parádní přehlídka vystoupení, ve kterých se zúročil talent interpretů i příprava pod vedením skvělých pedagogů.

Ve všech regionálních kolech obdivovali diváci pestrý výběr písní a výborné výkony. Přednes povinné písně pak byl pro porotu důležitým vodítkem k hodnocení a nominaci zpěváků k postupu do finále. A to nebylo vše – malí šikovní výtvarníci v regionu Stonávka připravili další překvapení – nádherná díla z keramiky na téma Rok české hudby. Úroveň uměleckého zpracování zamotala hlavu porotě i v této soutěži.

Zkušené odbornice, Beata Martinková, vyučující výtvarného oboru na ZUŠ a módní návrhářka, a Romana Dobšová, která se věnuje vlastní výtvarné tvorbě, drátenictví a výrobě šperků, si však poradily a udělily kromě tří ocenění v obou kategoriích také CENU POROTY. Nyní je 22. ročník soutěžního projektu Rozvíjej se, poupátko již minulostí – v neděli 26. 5. vyvrcholila pěvecká soutěž, organizovaná pro talentované zpěváky ve věku 6-21 let, galakoncertem vítězů regionálních kol. I tentokrát šlo o ceny, neboť z každé kategorie měl být nominován ten nejlepší, tedy laureát soutěže. Do poroty usedlo celkem 7 odborníků z hudebního světa – předsedkyně Alena Kostková, vyučující hry na flétnu a housle v Základní umělecké škole v Třinci, dlouholetá sbormistryně Štývarova dětského sboru a ženského sboru Camerata v Třinci, Renata Drössler, zpěvačka, herečka a pedagožka na Mezinárodní konzervatoři v Praze, Marta Chila Reichelová, operní zpěvačka, v současné době hostující ve všech našich národních divadlech a vyučující zpěv na konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění v Brně, Jiří Pospíšil, baskytarista, aranžér, skladatel, hudební režisér a šest let také nejoblíbenější šéf ostravské hudební redakce, Vilém Roubíček, písničkář, hudebník, textař a hudební vydavatel, Michal Smolán, hudebník, majitel hudební agentury ASI a dlouholetý organizátor pěvecké soutěže TALENT, Michal Zátopek, vyučující hry na klavír na Základní umělecké škole v Třinci a na Janáčkově konzervatoři v Ostravě, sbormistr Pěveckého sdružení Martinů. Celkem na pódiu koncertního sálu v Domě dětí a mládeže v Třinci zaznělo 39 písní nejrůznějších žánrů, od lidovek až po šansony.

Publikum od počátku všechny soutěžící podporovalo vřelým potleskem, a tak zpěváci, povzbuzeni navíc laskavým slovem moderátora, mediálně známého Radka Erbena, předvedli opravdu excelentní výkony. Porota nakonec v mnoha případech odměnila více než jednoho laureáta za kategorii dřevěnou trofejí v podobě poupěte, symbolu soutěže. Ani ostatní účastníci neodcházeli s prázdnou, všichni si odnášeli věcné ceny. A my, organizátoři ze střítežské školy, věříme, že také dobrý pocit ze svého výkonu. Spokojeni s vydařenou akcí už nyní přemýšlíme, jak další „velké Poupátko“ za 2 roky vylepšit. Letos jsme obohatili finále hned dvěma novinkami – zařazením kategorie DVOJHLAS a hudebním kvízem na téma „Rok české hudby“, který připravil a provázel Matěj Janík (účastník soutěže i její spoluorganizátor). Soutěžní kvíz byl přijat ze strany diváků s nadšením, neboť je pobavil a také jim díky němu rychleji uběhl čas po dobu rokování poroty. Navíc si nejlepší z nich odnesli upomínkový předmět. Za úspěchem letošního ročníku akce stojí kromě výše zmíněných talentovaných zpěváků také skvělý organizační tým, naši partneři (viz níže) a zapálení učitelé, kteří věnovali mnoho času přípravě svých svěřenců. Všem jmenovaným patří velké poděkování! 4 dny soutěžení, 136 talentovaných zpěváků a 17 výtvarníků z 30 škol 3 regionů a 2 slovenských obcí.

Z toho 44 nominovaných finalistů, 15 hodin živého vysílání na YouTube, 25 sponzorů. 20 členů skvělého organizačního týmu z řad zaměstnanců střítežské školy a školky a mnoho ochotných rodičů – tohle je stručné a výstižné zhodnocení již 22. ročníku soutěžního projektu Rozvíjej se, poupátko a dostatečně vypovídající důkaz o tom, že jsme byli opět svědky události, která dává smysl a naplňuje obyčejné dny neobyčejně krásnými zážitky, která dává příležitosti k rozkvětu talentů, navíc ve společnosti lidí naladěných na stejnou notu. Krásná a důstojná oslava Roku české hudby. Přesahem našeho projektu jsou také chvíle naplněné opravdovým hudebním přátelstvím učitelů i absolventů, kteří spolupracují i mimo přípravu na soutěž – jejich úvodní vystoupení na nedělním finále je toho důkazem. A další společnou událost plánujeme tradičně v době adventní – sledujte naše facebookové stránky a YouTube kanál, aby vám neunikl termín benefičního koncertu škol a účastníků projektu Poupátko. Už se na něj všichni těšíme!

Výsledkové listiny: I. REGIONÁLNÍ KOLA a) PĚVECKÁ SOUTĚŽ (T/Třinecko, J/Jablunkovsko, S/Stonávka):

1. ktg. (MŠ): 1. místo – Waliczková Eliška, MŠ Komorní Lhotka/S; 2. místo – Šiřina Adam, MŠ Komorní Lhotka/S; 2. ktg. (1. roč.): 1. místo s postupem do F – Plucnarová Emma, ZŠ a MŠ Hnojník/S; Szusciková Amálie, ZŠ Slezská Třinec/T; 2. místo s postupem do F – Venglořová Terézia, ZŠ SNP Strečno (SK)/S; 3. místo – Hlávková Thea, ZŠ Komorní Lhotka/S; 3. ktg. (2. a 3. roč.): 1. místo s postupem do F – Jakus Stella, ZŠ s p. j. v. Jablunkov/J; Kowalczyk Zuzanna, ZŠ s p. j. v. Hnojník; Tavačová Šarlota, ZŠ SNP Strečno (SK)/S; Sierotová Gabriela Marie, ZŠ Bystřice/T; 2. místo s postupem do finále – Bocková Stella, ZŠ Střítež/S; Verešová Ema, ZŠ SNP Strečno (SK)/S; Sikorová Nela, DDM Třinec/T; 3. místo s postupem do F – Čmiel Vít, ZŠ Střítež/S; 3. místo – Kolibová Natálie, ZŠ s p. j. v. Bystřice/T; 3. místo – Taska Daniela, ZŠ s p. j. v. Bystřice/T; 4. ktg. (4. a 5. roč): 1. místo s postupem do F – Plášková Anna, ZŠ s p. j. v. Horní Suchá/J; Paszek Filip, ZŠ s p. j. v. Bystřice/J; Kaletová Tereza, ZŠ Třanovice/S; 2. s postupem do F – Jakubíková Alžběta, ZŠ s p. j. v. Jablunkov/J; Humel Laura, ZŠ s p. j. v. Hnojník/S; Borski Benjamín, ZŠ Bystřice/T; 3. místo – Troszoková Mariana/S, ZŠ Střítež; Vavříčková Tea/S, ZŠ Střítež; Klusová Hana, ZŠ Slezská Třinec/T; 5. ktg. (6. a 7. roč.): 1. místo s postupem do F – Všianský Jakub, ZŠ s p. j. v. Vendryně/J; Rusnok Nora, ZŠ s p. j. v. Bystřice/J; Nowok Jan, ZŠ s p. j. v. Hnojník/S; Malinová Michaela, DDM Třinec/T; 2. místo s postupem do F – Piechaczek Linda, ZŠ s p. j. v. Bystřice/J; Kowalczyk Anna, ZŠ s p. j. v. Hnojník/S; Hanuščáková Alexandra, Jubilejní Masarykova ZŠ Třinec/T; 3. místo – Gazurová Eliška, ZŠ s p. j. v. Jablunkov/J; Beneš Karolina, ZŠ s p. j. v. Hnojník/S; Duchová Tereza, ZŠ Koperníkova Třinec; 6. ktg. (8. a 9. roč.): 1. místo s postupem do F – Kantor Klaudia, ZŠ s p. j. v. Bystřice/J; Cemerková Adéla, Gymnázium ČT/S; Chodura Beata, ZŠ s p. j. v. Hnojník/S; 2. místo s postupem do F – Cieślar Rebeka, ZŠ s p. j. v. Bystřice/J; Vavříčková Ema, ZŠ MŠ Hnojník/S; Waniová Zuzana, ZŠ s p. j. v. Třinec/T; 3. místo s postupem do F – Sikorová Monika, ZŠ Bystřice/T; 3. místo – Gančarčíková Agáta, ZŠ Hnojník/S; 7. ktg. (15-21 let): z castingu do finále nominováni: Bíbrová Alice, ZUŠ Havířov; Brezňáková Marie; Janík Matěj, PF OU; Szwarc Julia, Gymnázium s p. j. v. Český Těšín; Wania Antonina, Gymnázium s p. j. v. Český Těšín; Wania Maria, Gymnázium s p. j. v. Český Těšín; DVOJHLAS: 1. místo s postupem do F – Bielan Anita, Kantor Klaudia, ZŠ s p. j. v. Bystřice/J; Beneš Karolína, Beneš Justýna, ZŠ s p. j. v. Hnojník/S; Chodura Beata, Stebel Ema, ZŠ s p. j. v. Hnojník/T a) VÝTVARNÁ SOUTĚŽ (pouze pro region Stonávka): 1. ktg. (1.-3. roč.): 1. místo – Proboszová Ema, ZŠ Střítež; 2. místo – Pechová Kateřina, ZŠ Střítež; 3. místo – Nosková Rozálie, ZŠ Smilovice; 2. ktg. (4. a 5. roč.): 1. místo – Ligas Samuel, ZŠ Zázrivá; 2. místo – Staniek Matouš, ZŠ Smilovice; Karcolová Bibiana, ZŠ Komorní Lhotka; CENA POROTY – Bubíková Zuzana, ZŠ Třanovice II. FINÁLE 2. ktg. (1. roč. ZŠ): LAUREÁT – Szusciková Amálie, ZŠ Slezská Třinec; 3. ktg. (2.-3. roč. ZŠ): LAUREÁT – Jakus Stella, ZŠ s p. j. v. Jablunkov; CENA POROTY – Tavačová Šarlota, ZŠ SNP Strečno (SK); 4. ktg. (4.-5. roč. ZŠ): LAUREÁT – Borski Benjamín, ZŠ Bystřice; 5. ktg. (6.-7. roč. ZŠ): LAUREÁTI – Hanuščáková Alexandra, Jubilejní Masarykova ZŠ Třinec, Všianský Jakub – ZŠ s p. j. v. Vendryně; CENA POROTY – Piechaczek Linda, ZŠ s p. j. v. Bystřice; 6. ktg. (8.-9. roč. ZŠ): LAUREÁTI – Chodura Beata, ZŠ s p. j. v. Hnojník, Cemerková Adéla, Gymnázium Český Těšín; CENA POROTY – Waniová Zuzana, ZŠ s p. j. v. Třinec; 7. ktg. (15-21 let): LAUREÁT – Brezňáková Marie; DVOJHLAS: LAUREÁTI – Bielan Anita, Kantor Klaudia – ZŠ s p. j. v. Bystřice.

Za tým organizátorů Dagmar Machálková, ředitelka ZŠ a MŠ Střítež