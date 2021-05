„Rozhodli jsme se seznámit místní obyvatele a turisty s krásami Lašské brány Beskyd. Zvolili jsme takovou formu hry, která bude zajímavá pro všechny generace. Můžou ji hrát jak děti s rodiči, tak mladé páry, dospěláci i senioři. Námět pochází od mého předchůdce, Lukáše Filipa, současného vedoucího Muzea nákladních automobilů TATRA,” říká Tomáš Kamín, vedoucí Informačního centra Kopřivnice a koordinátor turistické destinace Lašská brána Beskyd.

Na webu lasskypoklad.cz budou postupně odhalena výchozí místa všech osmi tras. Každá trasa má tři stanoviště, na kterých se řeší záludné otázky o dané lokalitě.

Pokud si hráči nebudou vědět rady, nápovědu a potřebné informace najdou na turistických infotabulích.

„U této hry je často potřeba, aby spolupracovali všichni členové rodiny jako jeden tým. Rozhodně nečekejte jen jednoduché otázky pro nejmenší. To však neznamená, že byste děti nemohli do hry skvěle zapojit, že by hru nezvládli nebo se u ní nudily. V tomto je však zapotřebí vzájemná rodinná spolupráce a zapojení rodičů, ochota vysvětlit dětem některá slova nebo jim pokládat doplňující otázky, které je k výsledku dovedou,” dodává Tomáš Kamín.

„Ti, kdo už lokalitu znají lépe, zase možná díky otázkám odhalí zatím netušené a neodhalené zajímavosti a souvislosti. Sami jsme při přípravě této hry objevili několik témat, která rozhodně doporučujeme v běžně dostupných zdrojích blíže pohledat a prozkoumat.”

Součty bodů u správných odpovědí na všech třech stanovištích pomohou odhalit nejen zajímavosti o místě, kterým trasa prochází, ale také umístění pokladu. „Na konci každé trasy hráče čeká drobná odměna. A soutěžící, kteří projdou do konce října všech osm tras, se nakonec mohou zapojit i do celoroční hry o hodnotnější ceny,” dodává Michaela Sekerášová, ředitelka Kulturního domu Kopřivnice, který se na přípravě celé hry významně podílel.

Hra pro všechny generace Lašský poklad.Zdroj: Město KopřivniceS ohledem na protiepidemická opatření volili autoři hry trasy tak, aby hráče zavedly do pokud možno méně frekventovaných míst v souladu s principy slow-travel.

„Například na Hukvaldech se téměř vyhnete oboře a zřícenině hradu. Hru je díky tomu možné hrát i v případě, že by došlo k opětovnému lockdownu, protože sama o sobě není závislá na otevírací době informačních center nebo hlavních turistických atrakcí,” dodává Tomáš Kamín.

Na začátku května 2021 budou otevřeny první čtyři trasy, v každé obci po jedné. Následně budou na webu lasskypoklad.cz a na sociálních sítích Lašské brány Beskyd postupně zveřejňovány další připravené trasy.

„Rádi bychom všechny účastníky hry požádali, aby se zejména přímo v místě, kde objeví poklad, nefotografovali, neprozrazovali jeho umístění nebo na něj jinak neupozorňovali, aby poklad po dokončení své hry opětovně ukryli pro ostatní účastníky. Věříme, že si takto společným přispěním hru všichni lépe užijeme,” říká Michaela Sekerášová.

„Stejně tak věříme, že se poklad nevydají hledat všichni najednou o prvním, druhém víkendu, kdy trasy zveřejníme. Doporučujeme využít k objevování lašského pokladu i všední dny, kdy se v oblasti pohybuje menší množství místních návštěvníků a turistů.”

Více informací: www.lasskypoklad.cz

Kontakt: Tomáš Kamín,

vedoucí Informačního centra Kopřivnice a koordinátor Lašské brány Beskyd,

mobil 734 171 755,

e-mail: vedouci.ic@kdk.cz