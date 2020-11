Anička, Libuška a další aktivní ženy z třinecké lokality Borek stále pravidelně usedají za své šicí stroje a pořád šijí roušky a další zdravotnické ochranné pomůcky. Důvod je prostý – roušky i další pomůcky jsou totiž stále potřeba v nemocnicích i jiných zdravotnických zařízeních, v domovech pro seniory a dalších sociálních službách a ženy z Borku prostě nechtějí jen sedět s rukama v klíně. Na začátku této aktivity byla chuť pomoci.

„Když jsem viděla, za kolik se na jaře prodávají roušky, tak jsem si říkala, že s tím musím něco udělat,“ vysvětluje Anna, která je jednou z aktivních žen scházejících se v Komunitním centru Borek. Díky podpoře místních komunitních pracovníků, kteří sehnali dárce z řad firem i místních osob se podařilo na jaře zajistit šicí stroje a materiál. Anna dala dohromady místní ženy a pustily se do díla. Ženy ušily od jara spoustu roušek, které darovaly do nemocnic, domovů pro seniory, policii i obyčejným lidem. „Když jsme viděli, jakou z toho mají lidé radost, že jim ty roušky prostě darujeme, tak to nás nakoplo, abychom šily dál, makaly jsme i několik hodin denně,“ říká Anna. Protože jejich roušky mají odbyt stále, ženy z Borku v podstatě od jara šít nepřestaly. Tentokrát již šijí i jiné zdravotnické ochranné pomůcky, než jen roušky, které s pomocí komunitních pracovníků Komunitního centra Borek předávají do místních zdravotnických a sociálních zařízení.

V čem jsou tyto ženy výjimečné? I když samy mají své problémy, neváhají pomoci druhým. Lokalita Borek, ve které tyto ženy žijí, je takovou lokalitou, která není pro většinu obyvatel Třince moc atraktivní. Místní obyvatelé se potýkají s problémy, které jsou často spojené s nekvalitním bydlením, špatnou dostupností veřejných služeb apod. Proto v této lokalitě působí již 8 let komunitní pracovníci z organizace Bunkr, o.p.s., kteří podporují místní obyvatele a motivují je k tomu, aby zvládali své problémy řešit vlastními silami. Když se člověku totiž nelíbí prostředí, ve kterém žije, má dvě možnosti – zvyknout si na situaci a nic nedělat nebo to změnit a nadchnout pro změnu své okolí. A právě k tomu směřuje práce komunitních pracovníků z Komunitního centra Borek. Za dobu existence centra se tak místním obyvatelům podařilo např. zlikvidovat černou skládku, vybudovat dětské a workoutové hřiště, zařídit posilovnu a šicí dílnu a vystavět venkovní posezení s altánem. Zároveň jsou místní obyvatelé velmi aktivní v organizování akcí pro děti a nyní i v pomoci druhým lidem.

„Vidíme, že to má smysl, proto pořád šijeme a věnujeme tomu svůj čas. Jsme rády, že můžeme pomoci,“ dodává ještě Anna a zapíná svůj šicí stroj…

Zuzana Bocková