Je to necelé dva roky, co vznikl v naší republice nápad, kreslit na kamínky obrázky a posílat je do světa. Takový nalezený kamínek udělá nálezci radost, navíc putuje mnohdy napříč celou republikou, občas i dále. Byl zaveden systém a vznikly různé facebookové stránky, které slouží právě kamínkářům, jak si lidé, kreslící obrázky na kamínky, říkají.

Největší z nich je skupina Kamínky, která k dnešnímu dni sdružuje již přes 320 tisíc lidí. Dále je to například skupina Kamínky (official), ta čítá přes 80 tisíc lidí, Malujeme kamínky, ta má aktuálně okolo 21 tisíc kamínkářů. Na těchto stránkách (je jich ještě mnohem více, ale jsou to spíše stránky lokálnějšího charakteru) se nalezené kamínky zveřejňují, ale dá se tam najít také například popis různých technik malování, fotopostupy vybraných motivů, spousta rad a návodů, jak se aktivně zapojit.

Samotný nalezený kamínek má kromě nějakého obrázku obvykle na druhé straně také název facebookové stránky, na které je registrovaný jeho autor. Dále je na něm napsáno číslo. Toto číslo je směrovacím číslem místa, ze kterého byl vypuštěn do světa. Když najdete kamínek, na kterém je napsáno fb Kamínky 73901, tak vězte, že se jedná o kamínek, jehož autor může být z Bašky a je registrován na stránce Kamínky.

Co s takovým kamínkem? Máte více možností. Můžete si jej ponechat, prostě jen tak, pro radost. Nebo ho můžete poslat dále do světa tím, že ho přemístíte na nějaké jiné hezké místečko. Jako poděkování jeho autorovi jej ale předtím vyfoťte a vložte fotku na stránky uvedené na kamínku. Jako informaci k němu je potřeba připsat pětimístné číslo (PSČ autora), které najdete na kamínku. Pomocí něj totiž autor kamínek na stránkách dohledá a ví, kde právě putuje, koho potěšil.

Sama kreslím kamínky už více než rok. Spoustu jich posílám do světa, některé využiji jako drobné dárečky pro své přátele, sem tam nějaký povedený nechám vydražit v aukci na charitu - i obyčejnými kamínky se dá pomáhat potřebným. Také vás zaujal nápad kreslit na kamínky? Není nic jednoduššího, než začít! Má to ale i svá pravidla, která je vhodné dodržet. Například, že se kreslí ideálně akrylovými barvami (dá se kreslit ale i tužkou, olejovkama a podobně) a po zaschnutí se celý kamínek pořádně zalakuje. K tomu jsou vhodné akrylové laky, ale dá se použít také třeba vodní lak nebo lak na auta.

Musíte si uvědomit, že kamínek se toulá venku a měl by odolat i mokrému prostředí. Navíc žádný nálezce nechce být celý od barev, když si kamínek odnáší. Vhodný kamínek si najdete někde v okolí. A pak už jen nakreslit nějaký hezký obrázek. Asi není třeba nějak zdůrazňovat, že by motiv neměl být násilný, vulgární nebo obecně s protizákonnou tématikou. A ještě mne napadá jedno pravidlo. Nelepte na kamínky očička, třpytky, prostě nic, co by se mohlo odloupnout. Nechceme přece naší zábavou zatěžovat životní prostředí.

Po úplném zaschnutí je kamínek připraven na svou pouť. Stačí mu najít nějaké hezké, zajímavé místečko. Vynechte nebezpečná místa, pietní místa (na hlavě sochy v parku to není úplně ono), pokládejte kamínek do výšky maximálně 150 cm (přece jen kamínky hledají převážně děti), ale vyhněte se i místům, kam mohou třeba čůrat pejsci… K tomuto bych snad jen dodala, že pokud najdete kamínek třeba na hřbitově u nějakého hrobu, nechte ho tam. S největší pravděpodobností se nejedná o putovní kamínek.

Malované kamínkyZdroj: Hana Poledníková

Začínají vznikat třeba i „kamínkovníky“. Je to místo, kde se kamínky pokládají a vy tam přijdete, kamínek si vezmete, případně vyměníte. Tohle si jistě najde své příznivce, ovšem celá myšlenka ztratí to své kouzlo. Z takového kamínku nemůžete mít přece radost, jako když ho někde najdete!

Alternativou může být založit třeba „kamínkovou stezku“, což je nějaký úsek, kde je zvýšená frekvence nálezu kamínku. Pak souhlasím, malé dětičky se projdou, a přitom si nějaký ten kamínek samy najdou. Tohle má smysl. Snad vám tenhle článek pomohl odpovědět na vaše otázky týkající se pokreslených kamínků a třeba někoho z vás zaujal natolik, že se mezi kamínkáře i přidá.

Pro malou inspiraci přidávám pár fotek kamínků, které vyrazily do světa právě z Bašky a které jsem dohledala na stránkách Kamínky. Přidávám i pár svých kamínků. Pokud jste se rozhodli stát se také kamínkářem, přeji hodně štěstí při tvorbě, ať v malování kamínků naleznete to, co hledáte. A pokud nějaký malovaný kamínek najdete, ať vám udělá radost, vždyť byl k tomu určený!

Hana Poledníková