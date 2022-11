„Do zápasu jsme nastupovali s tím, že si to užijeme, chtěli jsme do toho dát 100 % jak na servisu, tak na útoku a bez nějakých zábran,“ říká kapitán šlapanického týmu Martin Štěrba. A to se klukům i povedlo. V prvním setu dostali Beskydy pod tlak, dokonce je přinutili si vzít za stavu 25:24 time. Nakonec však Beskydy dokázaly koncovku obrátit ve svůj prospěch a první set ukončily v poměru 27:25. „V prvním setu nám chyběla větší úspěšnost za koncovou čárou, navíc nám nepadal servis tak, jak jsme zvyklí tady u nás,“ uzavřel po prvním setu Štěrba.

Ve druhém setu oba týmy poctivě ztrátovaly, ale Beskydům se v průběhu setu podařilo vytvořit bodový náskok a druhý set skončil 25:18. Třetí set přinesl, zvlášť pro šlapanické fanoušky, volejbalově atraktivní podívanou. Beskydy si nedokázaly pohlídat blokaře Rulíška, který ze středu složil všechno, co dostal pod ruku a setu hodně pomohly i body od šlapanického univerzála Patrika Maňase.

„Ve třetím setu se mi hrálo skvěle, fanoušci vytvořili neskutečnou atmosféru, která nás hnala dál a dál,“ myslí si o průběhu setu Maňas. Ani několik vybraných timů hostujícího kouče Michala Provazníka nezastavilo rozjetý šlapanický tým a třetí set Šlapanice vyhrály v poměru 25:21. „Třetí set nám vůbec nevyšel. Atmosféra tady v hale byla nabitá a trochu nás to smetlo, byli jsme nervózní,“ přiznal kapitán Beskyd Jakub Motyčka.

Ve čtvrtém setu extraligový tým už nenechal nic náhodě a vyhrál poměrem 25:8. „Takový průběh utkání jsem nečekal. Proti některým klukům jsem hrál více než 10 let, tak jsem věděl, že tady bude bouřlivé prostředí, že budou riskovat, že budou solit, šlo jen o to, jak dlouho to vydrží a co my ustojíme nebo neustojíme,“ myslí si o průběhu zápasu trenér Beskyd Michal Provazník. Smečař Motyčka doplňuje, že tyto kola Českého poháru jsou vždy těžké, protože pro extraligové týmy, je vždy takřka povinností vyhrát.

Pro Šlapanice byl postup do druhého kolo Českého poháru úspěchem. Podle kapitána domácích Štěrby Šlapanice dokonce mohly pomýšlet i na další kolo. Beskydy k tomu daly Šlapanicím dokonce i drobnou příležitost, protože doma nechaly polovinu základní sestavy.

„Český pohár byl pro nás ideální příležitostí, abychom dali prostor těm, kteří si tolik nezahrají v extralize,“ říká Provazník. Při vzájemném porovnávání sil tak extraliga vede 1:0. Uvidíme příští rok, jestli se druholigovým Šlapanicím povede v Českém poháru postoupit dál než do druhého kola. Tým na to rozhodně mají.

Domácí: Štěrba, Maňas P., Gajárek, Maňas M., Urbánek, Rulíšek, libero Kubala. Střídali Zeman, Trepeš, Doleček, Juřík, Pohanka, Dolák, Tezzele

Hosté: Míšek, Komorowski, Koloušek, Motyčka, Danylov, Flegr, libero Jelen. Střídali Malík, Stružka

Michaela Kočendová

