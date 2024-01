Reportáž o tom, jak to vypadalo na plese v Bašce nám zaslala paní Dajana Zápalková, které tímto děkujeme.

Ples obce Baška. | Foto: Jakub Třeštík

Večer plný tance, hudby a neopakovatelné atmosféry oživil kulturní dům v pátek 19. ledna 2024 v rámci 22. ročníku Plesu obce Baška. Tato vyprodaná událost se stala centrem společenského dění, kde se místní obyvatelé a návštěvníci setkali na tanečním parketu. Kapele Alfa Orchestra a DJ Tom Hanzl se podařilo publikum udržet na nohou až do ranních hodin.

Přes dvě stě návštěvníků obdivovalo krásně nazdobený sál kulturního domu. Hosté usedli ke stolům, nad kterými se vznášely balónky v barvách loga obce doplněné o iniciály a motivy jejich jednotlivých částí – B, K, H. Připomněli jsme si tak před časem ztvárněné iniciály obcí malířem Bedřichem Šimoňákem. Ples oficiálně odstartovala předsedkyně kulturní komise Kateřina Korbášová, která tak převzala otěže večera místo nepřítomného starosty a místostarosty.

Atmosféra ve vyprodaném sále byla do posledního místa naplněná radostí, jak potvrdil i jeden z návštěvníků: "Byl to skvělý večer, na který budeme dlouho vzpomínat." Moderátorem večera byl nezaměnitelný Bořek Slezáček, který nejenom vtipně řídil průběh večera, ale také se svým zpěvem přidal k programu akce. "Bořek byl senzační, potěšili jste mě výběrem," sdělila jedna z návštěvnic plesu. Vyvrcholení plesové noci představovalo vystoupení Dua Fatale, manželského páru Pavla a Bohdany, jejichž umělecký výraz překonal očekávání všech přihlížejících. Svým vystoupením v rytmu swingu, žonglováním a akrobacií zaujali a rozveselili přítomné. Jejich dvě krásné dcery, Amálka a Valentýnka, předvedly, jaké je žít ve štěstí a pohodě. "My všichni jsme byli fascinováni jejich tanečním uměním a akrobatickými kousky," podělil se jeden z přítomných o své dojmy.

V sále se o půlnoci napětím rozproudila nabitá tombola, která nenechala chladnými ani ty největší skeptiky. Přítomní odcházeli s hodnotnými cenami, a to díky štědrosti partnerů, kteří do tomboly přispěli. O večeři se nám opět postaral kuchař s Hostince U Čendy, výběr ze dvou jídel – pomalu pečenou krkovičku s ratatouille a bramborem nebo kuřecí steak s rýži - dokázali hosté ohodnotit. V prostoru vestibulu si návštěvníci vychutnávali alko/nealko nápoje v baru a ochutnávali tartaletky inspirované francouzskou cukrařinou ve speciálně sladkém „obchůdku“. Fotokoutek se stal místem, kde se tvořily vzpomínky na krásné róby a veselé chvíle. Ve tři hodiny ráno dozněly poslední tóny a taneční páry se rozptýlily do noční tmy. Ples obce Baška však zanechal trvalý otisk v srdcích všech přítomných. Výrazné poděkování směřuje k partnerům, kteří přispěli k bohaté tombole, a všem, kteří se podíleli na úspěchu Plesu obce Baška.

David Blahut, člen kulturní komise