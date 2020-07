Od poloviny května letošního roku nabízí Nemocnice Třinec vyšetření na protilátky proti koronaviru způsobujícímu onemocnění COVID-19.

Nemocnice Třinec Sosna | Foto: archiv Nemocnice Třinec Sosna

Vyšetření je prováděno ze vzorku krve odebrané ze žíly. Tato spolehlivá laboratorní metoda, na rozdíl od Rapid testu, garantuje stoprocentní spolehlivost získaných výsledků. Naše laboratoř doposud provedla celkem 160 testů, z nichž u pěti osob se potvrdilo, že prodělali Covid-19, aniž by o tom věděli.

Odběry se provádí v pracovních dnech v odběrové místnosti Klinických laboratoří, která se nachází v hlavní budově Nemocnice Třinec v 2. suterénu.

K testování je nutné se vždy objednat na tel. čísle 558 309 613, a to v době od 10 do 12 hodin. Zájemci za odběr zaplatí 528 korun. Výsledky jsou k dispozici tentýž den a lze si je vyzvednout osobně nebo budou zaslány zabezpečenou elektronickou cestou.