Pokud máte rádi knihy a ještě více poezii, a co teprve pak tu lokální, o místech, které dobře známe, jistě by vám neměla ujít básnická sbírka Pavla Grygy s názvem Tichá voda.

Pavel Gryga - Tichá voda | Foto: se souhlasem Dajany Zápalkové

V pořadí patnáctá kniha Pavla Grygy, člena Literárního klubu Petra Bezruče Frýdek-Místek, datována do roku 2021 s názvem TICHÁ VODA, je autorem trochu netradičně sestavená. A sice – první část obsahuje informace o místech – továrnách, závodech aj. zaniklých objektech na uvedené strouze, která se line Frýdlantem n./O. v délce tří kilometrů. Jsou to fakta, která mají připomenout čtenáři starý i nový Frýdlant, proložená básněmi k danému místu a zároveň fotografiemi, jenž mapují uvedenou lokalitu a ještě více umocňují zobrazení a její stav v dnešním čase.