Ten se tyčí do výšky 442 metrů a je dnes ozdoben zajímavou stavbou rozhledny, která láká celoročně řadu návštěvníků toužících po výhledech do širokých okolních rovin i kopců Zábřežské nebo Drahanské vrchoviny.

Velký Kosíř byl naším cílem na Nový rok v roce 2021 a v galerii najdete i několik fotografií z tohoto výletu.

Samotná obec Čechy pod Kosířem má bohatou historii sahající až do poloviny 12. století. Majitelé zdejšího panství se postupem let střídali, nejdéle, od roku 1768 byl v držení šlechtického roku Silva Tarouca, a to až do roku 1942, kdy se panství dostalo pod správu velkoněmecké říše.

O necelých sto let dříve, v roce 1860, se v jedné z komnat zdejšího zámku narodil i Arnošt Emanuel Silva Tarouca, významný dendrolog a zakladatel známého průhonického parku.

Za zmínku stojí i skutečnost, že v druhé polovině 19. století navštěvoval kosířskočeský zámek blízký přítel hraběcí rodiny, Josef Mánes.

Právě tady namaloval řadu svých skvělých a známých obrazů. V roce 1949 byl zámek i další majetek rodu Silva Tarouca vyvlastněn a dostal se tak do rukou československého státu.

Dnes je samotný klasicistní zámek i přilehlý park majetkem Olomouckého kraje. Celý zámecký areál stojí určitě za návštěvu, procházka citlivě zrevitalizovaným anglickým parkem ozdobeným i dvěma rybníky, vyhlídkovou Červenou věží nebo oranžérií je velmi příjemná a pokud vás už přece jen začnou bolet nohy, zastavit se na dobrou kávičku nebo něco sladkého můžete v Kavárně v parku, která se nachází přímo v prostorách zámku.

V něm byla až do roku 2005 umístěna internátní škola a dětský domov. Interiéry zámku jsou v současnosti zařízeny ve stylu přelomu 19. a 20. století a vyzdobeny obrazy z unikátní kolekce Josefa Mánesa, které mají vztah ke zdejšímu úrodnému hanáckému kraji.

Jde o největší veřejnosti přístupnou sbírku obrazů tohoto malíře v naší zemi. V zámku je také umístěna unikátní filmová expozice Zdeňka a Jana Svěrákových přibližujících filmy jako Kolja, Obecná škola, Vratné lahve nebo třeba Tmavomodrý svět.

Kromě zámku mají Čechy pod Kosířem velmi zajímavé obecní Hasičské muzeum a od roku 2009 také zcela ojedinělé soukromé Muzeum kočárů shromažďujícím více než 50 pečlivě zrenovovaných kočárových vozidel.

Ze sakrálních staveb stojí za zmínku kostel sv. Jana Křtitele se sochami sv. Petra a Pavla nebo přímo na návsi stojící kaplička svatého Floriana či socha Jana Nepomuckého.

Zámek ani žádné ze zdejších muzeí jsme sice nenavštívili, snad někdy příště, ovšem i park nebo výšlap na Velký Kosíř nezklamou.

V galerii jsou tedy umístěny převážně fotografie z anglického parku a novoročního výletu na „Hanácké Mont Blanc.“

Karel Machyl

