Tip na výlet: Malebný kraj severních Čech aneb Kamenné varhany a bílí sloni

Možná se vám toto slovní spojení zdá podivné, ale existuje místo, kde to zvláštní nikomu nepřipadá a i malé děti ví, o co se jedná. Po čtrnácti dnech se opět vracíme do malebného kraje severních Čech, Lužických hor a Českého Středohoří. Za krásný tip na výlet děkujeme Karlu Machylovi z Hranic.

Malebný kraj severních Čech, Lužických hor a Českého Středohoří. | Foto: Karel Machyl