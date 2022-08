Mermaiding, plavání s monoploutví v obleku mořské víly nebo mořského prince, je sport, který spojuje efektivní pohybovou aktivitu se spoustou zábavy. Je hravý a vtáhne děti do pohádkového vodního světa, proto není divu, že u nich budí zájem, radost i touhu znovu a znovu skočit do bazénu. Takové řádění ve vodě zároveň představuje účinný kondiční i posilovací trénink, protože plavání s monoploutví zvětšuje nároky na svalovou práci.

PIRÁTI Z KARIBIKU MAJÍ SYRENU, MY MÁME ZUZKU SVOZILOVOU

Mgr. Zuzana Svozilová je ploutvová plavkyně, držitelka několika rekordů a medailí ze světových pohárů a mistrovství. Je jí 33 let a pracuje na Fakultě tělesné kultury v Olomouci, převážně v Aplikačním centru BALUO, kde koordinuje aktivity v bazénu a provozuje kurzy plavání pro děti včetně plavání s ploutvemi. Kromě toho školí budoucí plavčíky a instruktory mermaidingu a působí jako reprezentační trenérka plavců s ploutvemi.

Bavil vás sport už jako dítě?

Pocházím ze sportovní rodiny a rodiče mě vedli ke sportu už od malička. V létě jsme v širokém rodinném kruhu jezdili na výlety na kolech a pořádali různé sportovní turnaje, k zimě zase patřilo společné lyžování… Protože rodiče byli zkušení (oba mají tělocvik vystudovaný), dobře věděli, že dítě má mít základ více sportů. K aerobiku tedy postupně přibyla gymnastika, plavání i plavání s ploutvičkami.

Proč jste si ze všech sportů vybrala právě plavání s monoploutví?

Když už se nedalo stíhat všechno, nějak přirozeně jsem se rozhodla pro plavání s ploutvemi, kterému se závodně a trenérsky věnoval táta (pozn.: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., proděkan Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci a hlavní trenér v Klubu sportovních potápěčů Olomouc). Ale začala jsem s ním relativně pozdě, až v 11 letech. Sestra je o dva roky mladší a ze začátku byla úspěšnější. Já jsem byla rovnou ve starší kategorii, kde měly holky už velký náskok. Ve 12 letech jsem se ani nenominovala na Mistrovství ČR a sestra už vyhrávala své první medaile. Naštěstí mám takovou povahu, že mě to neodradilo, ale naopak. U plavání jsem vydržela a hned tak nějaký neúspěch mě nepoložil. Uvědomovala jsem si, že nic není zadarmo, že medaile nepadají samy do klína. V 16 letech se mi pak podařilo vyhrát Mistrovství světa juniorů na trati 6 km, a to byl jeden z momentů, které rozhodly, že mě plavání bude doprovázet celý život.

Jakých úspěchů si ve své závodní kariéře nejvíce považujete?

V letech 2004 až 2019 jsem reprezentovala Českou republiku na spoustě Mistrovství Evropy i světa a třikrát jsem se dostala na Světové hry. To je taková olympiáda neolympijských sportů, která se koná také jednou za 4 roky. Nejlépe jsem se tam umístila na 4. místě, ale už ty samotné nominace jsou obrovský úspěch. Z mistrovství mám jednu zlatou a dvě stříbrné medaile. A doteď držím 4 české rekordy, na trati 200, 400, 800 a 1500 m. Díky plavání a mezinárodním závodům jsem mohla procestovat téměř celý svět a poznat bezpočet zajímavých lidí – to mě hodně bavilo a naplňovalo.

Se závoděním jste už nadobro skončila?

Moje závodní reprezentační kariéra trvala téměř 15 let, pak jsem začala trénovat s tátou v Klubu sportovních potápěčů Olomouc a v roce 2020 jsem převzala jeho pozici trenéra reprezentace plavců s ploutvemi. Oba tak trénujeme i nejlepšího českého ploutvového plavce, v současné době Filipa Látala, který se loni na Mistrovství světa nominoval na letošní Světové hry (konaly se v červenci v Alabamě) mezi top 8 světových plavců s monoploutví. Překonal tam mužský český rekord na trati 200 m a obsadil 5. místo, což považuju za významný úspěch českého ploutvového plavání i svůj, protože jsem stále jeho součástí.

Jak jste se dostala k mermaidingu?

Ještě než jsem začala trénovat reprezentaci, pomáhala jsem s trénováním malých dětí. A protože sen každého děvčátka je stát se mořskou vílou (já jsem jako malá Arielu zbožňovala), děti se mě na trénincích často ptaly, jestli si mohou někdy vyzkoušet monoploutvičku. V té době mě oslovili i nadšenci z Lucky Swim, kteří vyrábí krásné kostýmky mořských víl, a tak vznikl nápad, jak holčičkám jejich sen splnit. Kromě klasických tréninků plavání s ploutvemi se tedy věnuji i této nové pohybové aktivitě, která se nazývá mermaiding. S Lucky Swim pořádáme i kurzy pro budoucí instruktory mermaidingu, kde je učíme, jak zařadit zábavné prvky do stereotypního tréninkového procesu, aby byl trénink účinný a zároveň zábavný.

MOŘSKÉ VÍLY SE STĚHUJÍ DO BAZÉNŮ

Mermaiding je určený hlavně dětem, ale mohou si ho vyzkoušet i jejich rodiče. Nejlepší je začít pod vedením vyškoleného a certifikovaného lektora, který disponuje biomechanickými, anatomickými a pedagogickými znalostmi, a vykonává tak výuku efektivně. S mermaidingem se mohou děti i dospělí nejprve seznámit na jednorázové lekci, kde si potřebné vybavení půjčí, a pak se přihlásit na celý kurz, třeba i celoroční. Zkušené mořské víly a mořští princové mohou mermaiding provozovat individuálně v podstatě v jakémkoli bazénu.

Vše potřebné pro mermaiding včetně jednorázových lekcí a kurzů mermaidingu nabízí česká firma Lucky Swim. Kromě plavek, obleků a monoploutví pro malé i velké mořské víly a mořské prince vyrábí také relaxační deky ve tvaru ploutve mořské víly, tematické osušky nebo legíny s nanostříbrem. Za pozornost stojí mimo jiné monoploutve značky Lucky Swim, které dokonale padnou a splynou s tělem. K dolním končetinám se uchycují pomocí botiček z příjemného, pevného a zároveň pružného neoprenu. Botičky mají pásek na utažení kolem kotníků (jako sandálek), který se dá upravit a individuálně přizpůsobit noze tak, aby pevně držel a přitom nedřel. Díky tomu a díky připevnění nohou k monoploutvi celou plochou chodidla může plavec ovládat monoploutev bez sebemenších potíží a provádět plynulý pohyb, při kterém nedochází k přetížení pohybového aparátu, ale naopak ke zdravému posílení středu těla.

Pavlína Perlíková

