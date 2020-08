Pěkně se to sešlo, malý Matoušek je padesátým miminkem narozeným v srpnu a pětistým v letošním roce. Z celkového počtu novorozeňat přišlo letos v naší porodnici na svět čtvero dvojčat, 267 děvčátek a 233 chlapců.

Nejčastějším holčičím jménem je stále Tereza, Ema a Sofie, u chlapců vítězí Jakub, Tobiáš a Vojtěch. Rodiče v třinecké porodnici pojmenovali své děti i netradičními jmény, jako např. Bryan, Jeremi, Malachi, Natan, Salome, Lola, Melisa, Lorriana. Nejmenší u nás narozená Maruška vážila 1860 g, naopak největší porodní hmotnost měl Teodor 4830 g.

„Jsem hrdá na to, že naše porodnice Nemocnice Třinec je vyhledávaná rodičkami z široké spádové oblasti, za což vděčíme osobnímu přístupu personálu a rodinnému prostředí. Lékaři našeho oddělení používají moderní metody vedení porodu, respektují porodní plány, využívají maximum alternativních pomůcek a metod, zapojují aromaterapii, terapii světlem, rodičky mohou využít závěsný systém či porodní stoličku,“ sdělila primářka gynekologicko-porodnického oddělení Zuzana Hotová.

Stále sledujeme i vývoj epidemiologické situace a přizpůsobujeme nabízené služby aktuálním vládním nařízením. Tato nařízení nám v tuto chvíli nedovolují umožnit naše oblíbené předporodní kurzy, proto jsme si pro všechny zájemce připravili novinku, a to online vysílání předporodních kurzů na Facebooku, které spustíme od září 2020.

„Děkuji všem rodičkám za důvěru i za to, že u nás prožívají ten nejkrásnější okamžik v životě a všem maminkám i miminkám přeji do života jen to nejlepší,“ dodala Hotová. Kromě vedení GYN-POR oddělení, přišla mamince a Matouškovi poblahopřát i zástupkyně MamiTati.cz, která kromě velkého plyšového medvěda přivezla i balíčky s drobnou výbavičkou pro děti narozené právě v naší porodnici.

Irena Sikorová Nožková tisková mluvčí