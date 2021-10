Den 24. říjen je Světovým dnem pro rozvoj informací. V návaznosti na tento den vyhlásila Asociace turistických informačních center České republiky na období 25.- 31. října 2021 TÝDEN turistických informačních center ČR. K oslavám se připojí také to frýdeckomístecké spolu s dalšími téměř 150 po celé republice.

TIC ve Frýdku-Místku bude slavit svůj den. | Foto: se souhlasem Lucie Talavaškové

Centrum oslav bude v úterý 26. října na náměstí Svobody od 10.00 do 17.00 hodin, kdy se místecké informační centrum přemístí do stanu, kde si budou moci zájemci s pracovníky povídat o tom, co vše tato práce obnáší, co se u nás mohou dovědět, nebo kam se s námi mohou vydat v rámci komentovaných prohlídek.