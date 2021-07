Turistické informační centrum Frýdek≈Místek vyrazí na začátku prázdnin opět do terénu. S jeho informátory se budou moci turisté potkat na kolech, pěšky a v prezentačním stanu v turisticky významných lokalitách. Chybět nebude ani informovanost v resortu Olešná. Informátoři v zelených tričkách s označením „I“ budou lákat na zdejší turistickou nabídku až do konce srpna.

Mobilní informátoři radí turistům přímo v terénu | Foto: Lucie Talavašková

Poradí přímo v terénu, kam se vydat na výlet, či jaká místa nebo významné akce v regionu by si návštěvníci neměli nechat ujít. „Mobilní informační servis se nám v předchozích letech osvědčil, spokojenost je na obou stranách, proto vyrážíme do ulic města a Beskyd již šestou turistickou sezonu. Tuto službu nabízíme především těm návštěvníkům, kteří by si cestu do informačního centra z nějakého důvodu nenašli,“ vysvětluje ředitelka Turistického informačního centra Frýdek≈Místek Monika Konvičná.