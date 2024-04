Ukliďme Česko - je dobrovolnická úklidová akce, která v sobotu 6. dubna 2024 proběhla na území celé ČR. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek.

Ukliďme Česko 2024, Baška. | Foto: Dajana Zápalková

K úklidu se přihlásila i obec Baška, od vyhlašovatelů akce jsme obdrželi pytle a rukavice a zmiňované sobotní dopoledne se stal pro bašťanské dobrovolníky katastr Bašky, Kunčiček u Bašky a Hodoňovic „místem činu“. Skupinky občanů, mezi nimi i bašťanští skauti, sbírali odhozený odpad nejen na rovných terénech, ale i v různých zákoutích, příkopech, křovinách, okolo řeky Ostravice, podél silnice 1/56. A že to je území opravdu rozlohou náročné - od metylovického Čupku - po vypuštěnou přehradu - k hranici Skalice!

Asi devadesátka dobrovolníků naplnila téměř 90 plastových pytlů odpadem, který lidé odhodili, aniž by zvážili, že nepatří do přírody. A sesbírané kuriózní kousky? Když pomineme pneumatiky, pak to byla třeba zrezivělá pračka, kávovar, nástěnné hodiny, mobily, plastové i skleněné obaly a spoustu dalšího „harampádí, které patří na sběrný dvůr. Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří přišli vyčistit Bašku a toto sluníčkové sobotní dopoledne zasvětili této smysluplné akci. Poděkování patří i Obci Baška za podporu, občerstvení, u kterého si mohli „sběrači“ sdělit své dojmy a plánovat další akce pro rodiny s dětmi.