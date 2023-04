V Knihovně Baška vyhodnotili nej-čtenáře za rok 2022. Napsala nám o tom knihovnice Dajana Zápalková, děkujeme.

Nej-čtenáři z Bašky. | Foto: Dajana Zápalková

V dnešní uspěchané době plné elektroniky a různých technických „vymožeností“ lidé přece jen rádi otevřou knihu, aby si „zašustěli“ čistými stránkami a nasáli vůni dřeva v této podobě.

„Ničím nelze tyto pocity nahradit, čtečkou už vůbec ne,“ svěřují se převážně letitější čtenářky knihovnici, když si dojdou pro další sousto své oblíbené „knižní potravy“. Každoročně v knihovně Baška oceňují nej-čtenáře.

Tak tomu bylo i ve středu 29. března 2023, kdy se do místní knihovny dostavili nejen ti nejlepší, ale i další občané a návštěvníci, protože po slavnostním aktu předání cen starostou obce Baška Tomášem Břežkem akce pokračovala besedou o Klementinu – Národní knihovně - v podání emeritní pracovnice této instituce Olgy Szymanské.

O.Szymanská - beseda o Klementinu.Zdroj: Dajana Zápalková

Přítomní se tak prostřednictvím obrázků videoprojekce dostali do různých zákoutí Klementina, nakoukli do jeho historie i současnosti a co bude dál, když Kaplického projekt nové Národní knihovny v podobě „chobotnice“ nebyl realizován, to ukáže čas.

A tady jsou nej-čtenáři Knihovny Baška za r. 2022

Kategorie mládež: 1. Anna Kovářová, 2. David Václavíček, 3. Adrián Bílek

Kategorie dospělých: 1. Hochová Radka, 2. Šimoňáková Vlasta, 3. Šimonová Pavlína