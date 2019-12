Čtenářský metr má podobu klasického nástěnného metru, ale kromě stupnice určující výšku, obsahuje také doporučení 80 kvalitních dětských knih, do kterých by se děti měly, tak jak budou růst, začíst. O jejich pečlivý a svědomitý výběr se postarali pedagogové a knihovníci, kteří se dali dohromady díky projektu Místní akční plán pro ORP Třinec.

Metr výtvarně zpracovali Martin a Pavla Krkoškovi z grafické dílny Uutěrky a byl finančně podpořen Statutárním městem Třinec. „My, knihovníci a učitelé víme, že děti i rodiče občas tápou a neví, jakou knihu si přečíst, jakou si půjčit v knihovně, jakou koupit k narozeninám nebo si vzít do školy na dílnu čtení. Každý rok vyjde v České republice v průměru 14 tisíc titulů knih a z toho je odhadem 2 tisíce knih pro děti. Ale jak se v tom množství orientovat a vyznat? K tomu by měl pomoci právě Čtenářský metr,“ vysvětluje důvod vzniku Marika Zadembská z Knihovny Třinec.

Křest Čtenářského metru proběhl v sobotu 30. listopadu na třineckém Dni pro dětskou knihu. Slavnostní události předcházel bohatý dopolední a odpolední program, který navštívilo přibližně 300 dětí i dospělých, na jehož závěru čekalo návštěvníky scénické čtení knihy Ó, ó, ó vajíčko s hudebním doprovodem.

Kmotry Čtenářského metru se stali spisovatelka Ester Stará, ilustrátor Milan Starý a hudebnice Beata Hlavenková. Všichni tři popřáli metru, aby inspiroval co nejvíce malých čtenářů.

„Přejeme si, aby se metr dostal do všech dětských pokojů na Třinecku a možná i dál. Aby inspiroval děti ke čtení a rodiče k předčítání. Aby děti rostly jak do výšky, tak čtenářsky,“ doplnil Tomáš Otisk, zástupce ředitele Základní školy Koperníkova v Třinci. Čtenářský metr bude distribuován do škol na Třinecku, především na první stupně, ale zájemci si jej mohou vyzvednout také v Knihovně Třinec.

Jan Delong