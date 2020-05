Lidé mají plno předsudků vůči panelákům. Patří k nim například tyto: „Paneláky mají omezenou životnost, paneláky jsou všechny stejné, paneláky byly levná výstavba, paneláky vymysleli komunisti, paneláky nejsou architektura a paneláky se musí zateplovat…“Také si to myslíte? Marian Lipták, který se o paneláky dlouhodobě zajímá, změní Váš pohled na tyto neprávem přehlížené stavby.

Jaká byla jejich historie a vývoj ve světě a u nás? I to se díky jeho přednášce dozvíte. Akce se bude konat ve čtvrtek 21. května od 18:00 do 19:00. Areál bude otevřen již od sedmnácti hodin, a proto se zájemci mohou projít faunaparkem. Vejít do něj bude možné přes vstup u hlavní brány do areálu generálního ředitelství Slezan. Pořadatelé budou připraveni, aby vše proběhlo v souladu s vládními opatřeními. Vstupné ve výši 50 Kč i další libovolný dobrovolný příspěvek budou využity na další rozvoj Faunaparku.

Zdroj: Petr T Dvořáček

Petr Salamon