12 nových elektrobusů vyjede během září do ulic Frýdku-Místku. Bezemisní vozy pořídilo město ve spolupráci s dopravcem Transdev Slezsko a.s. za 155 milionů korun. Městská hromadná doprava ve Frýdku-Místku tak bude modernější a ekologičtější.

„Těší mě, že obyvatelé budou moci cestovat po městě moderními elektrobusy, které jsou nejen pohodlné, ale zároveň zcela ekologické, protože neprodukují žádné emise. Lidé tráví v hromadné dopravě čas na cestách do práce, do škol a je důležité, aby se v ní cítili příjemně. Nové elektrobusy jsou klimatizované a doplněné prvky v nejvyšším možném standardu, například připojením k WIFI, systémem hlášení pro nevidomé a novým typem odbavení pomocí QR kódů. Občané mohou i nadále počítat s dotovanou MHD za 1 korunu, v projektu pokračujeme i nadále,“ uvedl primátor Frýdku-Místku Petr Korč (Naše Město F-M).

Nově pořízené elektrobusy nahradí stávající vozidla s pohonem na naftu a CNG. Konkrétně bude z provozu ve veřejných službách v přepravě cestujících vyřazeno 7 dieselových a 5 CNG autobusů.

„V rámci příprav jsme museli vybudovat v našem zázemí ve Sviadnově také nové nabíjecí infrastruktury pro všech 12 nových elektro autobusů a také pro 2 již provozované elektro autobusy. Aktuálně pro MHD ve Frýdku-Místku bude v provozu 14 elektro autobusů z celkového počtu 40 vozů nutných pro denní provoz,“ upřesnil ředitel osobní dopravy Transdev Jakub Vyvial.

Náklady na pořízení nových autobusů činí téměř 155 miliónů korun, 85 % z částky je spolufinancováno Evropskou unií a 23 miliónů je hrazeno ze zdrojů Transdev Slezsko a.s. Projekt byl připravován 2,5 let a svým rozsahem a rozpočtem se jedná o největší investici do vozového parku v rámci celé skupiny Transdev v České republice.

Lepší informovanost o spojích přinesly nové technologie – letos dopravcem instalované elektronické informační tabule a jízdní řády E-paper na autobusových zastávkách.

Parametry elektrobusů SOR – ENS12 českého výrobce SOR Libchavy

Nízkopodlažní, plně bezemisní elektrobusy jsou vybaveny celovozovou klimatizací a elektrickým přídavným topením. Vozidla mají pohonnou jednotku o výkonu 160 kW a jsou osazeny třemi boxy baterií s celkovou kapacitou 411 kWh, které jsou umístěny na střeše s garancí dojezdu do 230 km na jedno nabití. Nabíjecí systém je umístěn nad předním kolem elektrobusu přes zásuvku CCS Combo 2, tedy kabelem.

Službu – dopravní obslužnost si město Frýdek-Místek objednalo u společnosti Transdev Slezsko a za tuto službu platí dopravci částku 157 milionů korun ročně.