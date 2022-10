Do kategorie „základní knihovna“ byla mezi čtrnácti nominovanými i Knihovna Baška, a to v návaznosti na ocenění knihovny v soutěži Vesnice roku 2022. Po návštěvě celostátní hodnotící komise 1. září v Knihovně Baška byla knihovnice Dajana Zápalková se starostkou obce Baška pozvaná na slavnostní udílení cen do Zrcadlové kaple pražského Klementina. Dech beroucí atmosféra originálního prostředí prostoru Kaple přispěla k nezapomenutelným zážitkům při přebírání cen.

Dajana Zápalková převzala z rukou ministra kultury Martina Baxy Ocenění za dlouhodobé kvalitní fungování obecní knihovny, s důrazem na vytváření literárních a výtvarných soutěží pro děti a mládež v obci, a za zapojení do života obce. Toto ocenění je jistě vyjádřením veřejného uznání knihovnám, jejím pracovníkům, ale i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství.

Že na takovou metu dosáhla i knihovna v Bašce, je potěšující a jistě zavazující k dalším aktivitám, které v knihovně probíhají a jsou dále plánovány. Tak přijďte si k nám půjčit nejen knihu, ale prohlédnout si i vystavované obrazy či fotografie v naší knihovnické Minigalerii. Přijďte s dětmi, přijďte ve volné chvíli zrelaxovat, poučit se či si vybrat nějaký dárek pro své blízké z nabízených propagačních předmětů obce Baška – jsme tady pro vás, milí čtenáři i nečtenáři.

Dajana Zápalková, knihovnice

