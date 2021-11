Voňavé soutěžní odpoledne provonělo Hodoňovice. A to nejen během samotného průběhu soutěže, ale především při pečení soutěžních vzorků na Netradiční pečení, které proběhlo v sobotu 6. listopadu 2021 v Hostinci U Čendy pod pořadatelskou hlavičkou Čendaspolku, místních včelařů a hodoňovického fojta.

Voňavé soutěžní odpoledne provonělo Hodoňovice. | Foto: Vratislav Kryl, Hana Poledníková

Letošní 11. ročník soutěže pekařů a cukrářů z blízkého i vzdálenějšího okolí byl ve znamení muffinů a cupcakes. Pod těmito pro některé téměř tajemnými názvy se ukrývají malé bábovky pečené v papírovém košíčku, a ty už určitě znáte všichni. Co ale možná nevíte, jaký je mezi muffiny a cupcakes rozdíl! Je to jednoduché: muffin je bábovka z hutnějšího těsta, proto není potřeba dalšího krému a používá se k běžnému jídlu třeba jako snídaně nebo svačinka. Dovnitř těsta se mohou přimíchat kousky čokolády nebo je možno muffiny naplnit třeba dobrou marmeládou. Oproti tomu je cupcake vlastně dortík. Peče se z lehčího těsta a zdobí se různými krémy, ovocem, marcipánem, šlehačkou, čokoládou a vlastně čímkoliv, co vás napadne. Pro krásné a bohaté zdobení je určen především pro různé slavnostnější příležitosti.