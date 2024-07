Tradiční akce se opět těšila velkému zájmu, kdy během dne se v areálu okolo místního muzea vystřídalo několik tisíc příznivců a fanoušků koní.

Druhý v pořadí 12. ročníku Vozatajských závodů v Dolní Lomné ve čtyřspřeží Václav Coufalík. | Video: Břenek Martin

Kromě závodů bylo možné vyzkoušet řadu místních specialit, vrcholem byla tombola, ve které byla hlavní cena – poník. Ten nakonec udělal radost rodině s hned s několika dětmi.

A i na nejmenší pamatovali pořadatelé, neboť po skončení vozatajských závodů proběhl tradiční závod v běhu dětí do vrchu – Lomňanské derby. To se těšilo historicky nejvyššímu zájmu, kdy pořadatelé museli rozdělit startující hned do několika kategorií.

Vyhlášení. Vítěz 12. ročníku Vozatajských závodů v Dolní Lomné ve čtyřspřeží Milan Domes. | Video: Břenek Martin

Celé sportovní odpoledne moderoval Petr Šiška a pod dohledem místních spolků, hasičů a v neposlední řadě starostky obce Evy Sikorové vyvrcholilo skvělou večerní zábavou, diskotékou.

Lomňanské derby - malé děti | Video: Břenek Martin

Lomňanské derby - kategorie děvčata, starší | Video: Břenek Martin

Lomňanské derby - kategorie chlapci, starší | Video: Břenek Martin

Zpracovali Martin Břenek a Elisabetha Sýkorová