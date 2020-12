Velice nás těší, že se meziročně počet soutěžících nijak dramaticky nesnížil. A to i přes nepřízeň osudu a opatření, které nám, členům spolku Beskydhost nedovolily mít otevřeno po celou sezónu.

Zde jsou jména výherců:

Petr, Barbora, Eva, František, Lucie, 3xJana, Marta, Klára, Jaromír, Sylva, Kryštof, Lenka, Magdaléna, Marcela, 2x Michal, Amálie, Patrik, Pavel, Petra, René, Renáta, Daniel, Kateřina, Marek, Veronika, 2xVojtěch, Daniel. Každému z těchto soutěžících byla vylosovaná cena věnovaná členem spolku Beskydhost. Na jejich emailové adresy byl zaslán dopis s oznámením o jejich ceně a pokyny, jak si ji vyzvednout.

Děkuji všem dárcům cen a hlavně všem malým i velkým turistům, kteří se soutěže zúčastnili, a těšíme se na ně v příštím roce!

Vít Březina

A včera mi jako odpověď přišel tento dopis, o který se s vámi rád podělím:

Dobrý den, ještě jednou.

V letošním roce jsme objevili "medvědí tlapky" a trasy, které nabízejí nás okouzlily a jsme z nich nadšení. Zavedly nás na místa, která jsme neznali a mohli tak objevovat Beskydy zase z jiných - méně známých "pohledů". Nabízejí kratší i delší túry, které jsou vhodné pro mladé i starší, my jsme je ocenili hlavně s dětmi, některé se dají projít i s kočárkem nebo projet na kole. Dá se na nich občerstvit, zažít dobrodružství, každý si najde to "své".

Ještě větší radost nám udělala dnešní "předvánoční nadílka", když jsme každý z rodiny obdrželi cenu v soutěži, do které jsme se zapojili. Moc děkujeme a přidáváme pár momentek z našich "medvědích tlapek". Už se těšíme na příští rok!

S pozdravem

Veronika a Michal + 4 děti:-)