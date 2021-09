Během náletu na Ostravu 29. srpna 1944 zahynulo v prostorách válcovny dvacet pracovníků. Páteční pietní akci vedení provozu věnovalo nejen jim, ale také bývalým zaměstnancům, kteří byli během 2. světové války umučeni i těm, kteří zde zemřeli během výkonu své práce.

Historický kontext tragických událostí přiblížil Roman Bertha. „Nálet na Moravskou Ostravu a Bohumín provedly bombardéry americké 15. letecké armády. Jejich cílem bylo zničení strategických podniků,“ uvedl Roman Bertha z Ostravského muzea, který vyjádřil dík za organizaci této pietní akce. „Je to asi poprvé, co se mi kdy stalo, že soukromý subjekt organizuje takovouto vzpomínkovou akci. Děkuji vám, v dnešní době se totiž spíše setkáváme s tendencí pamětní desky odstraňovat,“ doplnil.

Slova díků plynula rovněž z úst Martina Lokaje, předsedy jednoty Československé obce legionářské v Ostravě I. „Pevně věřím, že tyto pamětní desky nejsou pouze připomenutím temného válečného období, ale zároveň zdrojem inspirace a hrdosti. Hrdosti na to, co naši předci, kteří procházeli branami těchto válcoven, museli v minulosti vytrpět. Jsou symbolem hodnot, za které umírali a zároveň naším závazkem do budoucnosti,“ řekl Martin Lokaj.

Pietní modlitbu pronesli zástupci katolické i evangelické církve. Ostravsko-opavské biskupství zastupoval páter Jan Czudek, Slezskou církev evangelickou pastor Roman Brzezina. Za vedení Třineckých železáren hosty pozdravil Ivo Žižka ředitel pro personalistiku a vnější vztahy, který spolu s vedoucím provozu VT Danielem Szotkowským položili pod pamětními deskami smuteční věnec, ostatní hosté pak symbolické kytice.

Druhá část akce se konala v prostorách velkého sálu provozu válcovny. Ve spolupráci se zaměstnancem a historikem válcovny Vladimírem M. Hrubým vznikla výstava plná dobových fotografií, map, kronik a mnohých zajímavostí mapujících minulost provozu. Na výstavě nechyběly ani unikátní snímky ze dne bombardování Ostravy, které pořídil Julius Vykoukal, otec přítomného Jaromíra Vykoukala.

„V tom kočárku jsme vozili nejen mého brášku, ale také fotoaparát, který nesměl nikdo najít. Schovávali jsme se v krytu v naší ulici anebo pod kostelem Don Bosco. Nikdy jsme ale neměli jistotu, jestli nebude kryt zasažen. Mnoho lidí totiž zahynulo právě v něm,“ zavzpomínal Jaromír Vykoukal. Výstava je přístupná pro zaměstnance provozu až do konce října.

Petra Macková Jurásková