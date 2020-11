Čísla nemocných, skolených tímto prevítem, rostou a rostou. A politici, hygienici a jiné hlavy pomazané jsou z toho nervózní a nervóznější! Co teď s tou situací? Zavřít školy, hospody, kultura je pod klíčem, vlastně můžeme jít do práce, nakoupit a zpět domů a kontrolovat se, jak nám je – nebolí mne hlava, nemám rýmu, kašel, teplotu…. A když se necítím – kontaktovat lékaře, nejít do práce, nešířit covid dál… Ale stejně – máme se promořit, nic jiného nám nezbývá, účinné léky stále nejsou, tak jediná obrana – být nemocný a získat si obranné látky. Na jak dlouho? Na tři měsíce? Opravdu? V tisku se objevují informace o znovu nakažení covidem-19 s daleko horším průběhem nemoci. Budeme a chtějme věřit, že nás už se nedotkne! Vždyť je ještě spousta dalších lidiček, kteří čekají na „nezvaného hosta“!

Podíváme-li se z okna, i vesnice jaksi utichla. Déšť už více jak týden bubnuje do oken, stékající kapky hledí okenní výplní na marody…tak tady to stihlo Láďu, Dagmar, tam zase Moniku, Přemka, Evu a mnoho dalších. Oni opravdu leží v posteli – jsou rádi, že jsou, bolesti hlavy, páteře neustávají ani po třech dnech nemoci. Paralen na teplotu, kašel a nač ještě? Tímto „všelékem“ covid opravdu zmizí? Ne, to není možné! Ten se houževnatě drží svými drápky v tělech nemocných a ukazuje, co dokáže.

„Nepustím se vás, když už jsem přišel, užiji si návštěvy,“ jakoby dával na vědomí všem, kteří by již nejraději vstali a komunikovali s okolím. A tak nezbývá, než pokorně zalehnout, mnozí volí valašskou medicínu – čaj se slivovicí, jiní zase „babské mazání“ a kurýrují se, jak to jde. Ano, je třeba si nechat potvrdit, jestli ve vás covid-19 skutečně hostuje. Než se však testů dočkáte, mnohdy se za ten týden z toho maléru dostanete. A ti, co testy absolvují, dokonce čekají několik hodin, aby jim šťárající tyčinka odebrala vzorek s tím, co problémy způsobuje… Ale tak to v té naší společnosti je nadstaveno, tak se věci mají a je třeba věřit, že na svých místech úřadují lidé povolaní a vědí, jak situaci co nejlépe a nejrychleji mít pod kontrolou.

Zatímco se Láďa, Dagmar, Monika, Přemek, Eva a mnoho dalších už dostává zpět po deseti až čtrnácti dnech do pracovního procesu, další opouštějí svá pracovní místa, aby se doma kurýrovali. To je ale ten lepší případ – jen se nedostat do nemocnice se svými zdravotními problémy, protože to už taková sranda není, když za vás dýchá přístroj a hlídá vás mašinérie sestřiček, které by zrovna tak nutně potřebovaly ošetřovat doma své blízké.

Ale přece musí jednou tato nepříznivá situace skončit! Covid-19 přítomnost mezi námi musí omrzet a konečně nás nechá v klidu! Nebo jak se situace ještě může vyvinout? Že bychom nesměli ani do práce, že se naše ekonomika sesune jako domeček z karet a naše krásná zem zapláče?

Ne, nemalujme čerta na zeď! Zvládneme situaci, když budeme disciplinovaní, když budeme poslouchat, co je nám doporučováno a krásná setkání přátel a rodiny na Vánoce proběhnou v tom nejkrásnějším duchu – plné pohody, porozumění a lásky. Co si více přát k dobrému zdraví?

Dajána Zápalková