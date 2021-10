Večerní prohlídka proběhne v pátek 22. října 2021 od 18.00 do 23.00 hodin, kapacita jednotlivých prohlídek je omezena (dle aktuálních vládních nařízení spjatých s pandemii Covid-19). Prohlídky budou probíhat v časech 18.00, 18.20, 18.40, 19.00, 19.20, 19.40, 20.00, 20.40, 21.00, 21.20, 21.40, 22.00, 22.40, 23.00 hodin.

Vstupenky k rezervaci na pokladně zámku a online na www.muzeumbeskyd.com od pátku 8. října 2021 do čtvrtka 21. října 2021 (rezervace nutno vyzvednout osobně na pokladně zámku v běžné otevírací době, nejpozději do 21. října 2021 do 16.30 hodin. V pátek 22. října 2021 proběhne pouze doprodej propadlých rezervací!).

Více informací o akci naleznete na našich webových stránkách: https://www.muzeumbeskyd.com/clanky/vecerni-prohlidka-zamku/. Změna programu vyhrazena (sledujte, prosím, naše webové stránky).

Markéta Bednárková