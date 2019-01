TŘINEC: Stovky návštěvníků přilákal včera odpoledne Den s Deníkem u třineckého hypermarketu Tesco. Deník se nejen snažil pobavit diváky, ale také přinesl informace k uzavírce hlavního tahu na Slovensko.

V takřka letním počasí je pobavilo vystoupení folklorního souboru Javorový a mažoretek z třineckého Domu dětí a mládeže, na podiu se představili také taneční skupina Dream, soubor Capoeira nebo mladá hip–hopová formace. Lidé se dozvěděli rovněž informace k aktuálním tématům, jimž se Deník v poslední době věnoval – kromě úplné uzavírky hlavního tahu na Slovensko, která od neděle 22. dubna na dlouho značně zkomplikuje dopravní situaci v Třinci a okolí, to byla i chystaná modernizace železniční tratě. „Asi každý se toho termínu obává, ale myjsme udělali vše, co bylo v našich silách,“ uvedla k uzavírce třinecká starostka Věra Palkovská (SN 1). Zdůraznila, že vznikl pětičlenný krizový štáb, který je schopen se v případě mimořádné události kdykoli sejít. Lidé mohou v případě problémů od neděle volat na pohotovostní mobil 721 030 603, aktuální informace z objízdných tras budou přinášet mimo jiné radia Čas a Orion. V souvislosti s uzavírkou se dnes, ve středu 18. dubna, uskuteční setkání s občany Oldřichovic. Právě obyvatelé této městské části s objízdnou trasou nesouhlasí a sepsali petici. Silničáři plánují, že práce skončí 21. května. „Dodavatel stavby slíbil, že stavba pojede na dvousměnný provoz. Technologie nedovoluje její zkrácení,“ řekla Palkovská.Starostka včera lidem vysvětlovala i rozhodnutí zastupitelů, kterým odmítli stavbu vlakové zastávky Třinec–Lyžbice. „Byly tu dva typy petic, pro i proti zastávce. Pro nás je ale naprostou prioritou stavba podjezdu u náměstí TGM,“ řekla Palkovská. „Je to špatné rozhodnutí. Myslím si, že zastávku by využívali hlavně školáci,“ poznamenal včera Vladislav Kostka z Tyry, jenž se na Den s Deníkempřišel podívat. Frýdecko–místeckýa třinecký deník již v úterý informoval, že zastávka byla z projektu vypuštěna. „Projekt je přepracován tak, aby tam zastávka mohla v budoucnu vzniknout, pokud se změní situace a budou na to peníze,“ řekl Pavel Suk ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC). O záměru nebudovat lyžbickou zastávku rozhodli v únoru třinečtí zastupitelé, radnice o tom SŽDC informovala dopisem letos 7. března. Oficiálně je důvodem to, že město nemá peníze na související investice - zastávku MHD a parkovací místa v prostoru zastávky. Nejasnou situaci kolem investice počátkem dubna ještě rozvířil Zdeněk Macošek z Konské. Tvrdil, že zastávka nepochybně bude součástí koridoru. „Město dělá rošády. Ale na základě všech informací, které o tom mám, si nedovedu představit, že se to postaví bez té zastávky,“ dodal Macošek. Jeho slova však Pavel Suk vyvrátil, stejně jako třinecká starostka. Modernizace trati by měla začít v polovině příštího roku. Projekt dostane definitivní podobu do letošního 30. června. Jeho součástí jsou i protihlukové stěny. Nejdelší budou měřit až 250 metrů. Podle SŽDC opatření splňují veškeré normy. „Kladl se maximální důraz na vybudování protihlukových bariér, ať už protihlukových zdí nebo výměny výplní otvorů na rodinných domech,“ zdůraznila rovněž starostka Věra Palkovská. Podle Pavla Suka však v některých krátkých úsecích z ekonomických důvodů nebude možné protihlukové stěny vybudovat. „Projektant od dubnaobcházíobyvatele,kteří žijí nejblíže tratě, a nabízí jim výměnu oken. Půjde o stovkylidí,“ upozornilSuk.