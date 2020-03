Boj s koronavirem bude trvat minimálně několik dlouhých měsíců a zatím jedinou zbraní je izolace, shodují se experti napříč všemi zeměmi. Cestovní ruch dostal těžký zásah a s ním i krátkodobé pronájmy bytů. Ty přitom v Praze v uplynulých letech zaznamenávaly raketový nárůst. S tím je však nyní konec. Pravděpodobnost, že očekávána desetina turistů, kteří by měli navštívit Prahu, přicestuje v blízké době z ciziny, jako tomu bývalo dosud, je mizivá.

Dlouhodobý průměrný nárůst zahraničních návštěvníků v metropoli se podle společnosti Deloitte každoročně navyšoval o 300 tisíc osob. Ubytovací kapacity reagovaly na vysokou poptávku hlavně růstem sdíleného ubytování, které stouplo za dva roky víc než o třetinu. Jak zaznělo nedávno na Stavebním fóru, bytů ke krátkodobému ubytování se v Praze nabízí výrazně víc než těch pro standardní nájem.

Velká část investičních bytů, pronajímaných skrze ubytovací platformy typu Airbnb, po celosvětovém otřesu nejspíš zamíří do nabídky dlouhodobého nájemního bydlení. První signály už se začínají objevovat, byť realitní kanceláře teď musely uzavřít své pobočky.

„Momentálně registrujeme výrazný růst inzerátů nabízejících pronájem,“ konstatuje Hendrik Meyer, ředitel internetového portálu Bezrealitky.cz. Na přesné důvody je zatím brzo. Část lidí si je podle Meyera už teď vědoma toho, že na ni dolehnou ekonomické problémy.

Konec růstu nájemného??

„Takřka všechny metropole, včetně těch německých nebo rakouských, pravděpodobně čeká radikální snížení počtů bytů, které jsou momentálně nabízené přes Airbnb. A to v takové míře, že by se tyto byty, nově uvolněné pro běžné nájemní bydlení, mohly spolu s nižší poptávkou krátkodobých zájemců o bydlení, promítnout i do pozastavení růstu nájemného v centrálních lokalitách měst,“ předpovídá Meyer.

Jen na Starém Městě v Praze slouží ke krátkodobému ubytování čtvrtina všech bytů. Na Novém Městě, Malé Straně a Josefově je jich v průměru kolem 15 procent. „Pokračující úbytek populace v centru Prahy je bohužel skutečností,“ konstatoval na Stavebním fóru Karel Grabein Procházka (ANO), radní Prahy 1.