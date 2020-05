Před osmi lety přišel tehdejší student hradeckého Gymnázia J. K. Tyla Marek Liška s nápadem napsat vlastní učebnici matematiky. S těmi, podle kterých se jeho třída učila, totiž nebyl spokojený. Když zjistil, že se podle jeho zápisků spolužáci rádi učí a pomáhají jim, řekl si, že by mohl pomoct i dalším studentům. "Beta verzi učebnice jsme otestovali na našem gymplu a zjistili jsme, že to opravdu funguje. Takže jsme nakonec založili firmu, začali se tomu věnovat naplno a dali dohromady kompletní sadu učebnic matematiky pro střední školy. Časem jsme přidali i chemii a teď rozjíždíme i češtinu," říká dnes Liška.

Podle učebnic jeho společnosti ProSpolužáky.cz se dnes učí už na 226 školách v České republice i na Slovensku. Všechny jsou stále speciální tím, že je pro středoškoláky napsali sami studenti. "Cílem našeho projektu je vysvětlit studentům látku jinou formou - podobnou tomu, jak si učivo vysvětlují studenti mezi sebou. V tom je výuka rychlejší, efektivnější a hlavně pro studenta přitažlivější," vysvětluje Liška. Učitelé se podle něj podílejí pouze na korektuře.

Starší profesoři je kritizují

Zatímco většina studentů je z moderního přístupu nadšená, někteří profesoři s mladými autory tak trochu bojují. "Slyšeli jsme od nich, co si to vůbec dovolujeme jako studenti napsat učebnici. Velká část českého školství je zastaralá a nechce žádnou změnu. Učitelé z praxe nás většinou podporují, se staršími profesory z vysokých škol, kteří sami píšou učebnice, to ale bývá horší," přiznává Marek Liška.

Sám naopak tvrdí, že staří profesoři se při psaní učebnice většinou nedokážou vcítit do dnešních mladých studentů a často brání školství v modernizaci i tím, že odmítají moderní technologie. Pokud se prý využívají správně, dokážou žáky k látce nadchnout.

Online příprava zdarma

Po letech, kdy se společnost mladých nadšenců věnovala tištěným učebnicím, začal Liška s kolegy před několika lety uvažovat i o online prostředí. Letos v říjnu proto chtěli vydat placenou online přípravu pro maturanty a také žáky posledních ročníků základních škol. Kvůli nečekané kornonavirové krizi, při které se školy úplně vylidnily a české školství překotně přešlo k roky očekávané digitalizaci, ale společnost svůj plán pozměnila. Maturantům a deváťákům nabídne online přípravu ke zkouškám už v polovině května. A zcela zdarma.

"Chceme pomoct studentům v době, která pro ně není úplně lehká. Bude to beta verze, ale i tak věříme, že studentům dokáže opravdu hodně pomoct. A pozdější placená verze pak snad bude díky zpětné vazbě studentů ještě lepší," říká Liška.