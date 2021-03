Ve čtvrtek Královec, Lampertice, Libeč, Voletiny, v pátek Borovnička, Horní Olešnice, Horní Kalná, Klášterská Lhota. Tam se ve druhé polovině tohoto týdne poprvé vydala mobilní pošta. Jezdit začala na uzavřeném Trutnovsku, stejně jako v dalších dvou izolovaných okresech ČR Chebsku a Sokolovsku.

Novinka funguje po dobu trvání omezení. Lidem má přiblížit poštovní služby tak, aby nemuseli cestovat na kamennou pobočku. "Od nás je nejbližší pobočka pošty vzdálená 10 kilometrů v Hostinném, proto takovou službu jednoznačně vítáme. Je to věc, která tady nikdy nebyla," přijal s povděkem zavedení novinky starosta Horní Olešnice Petr Řehoř.

"Uvítali bychom, kdyby k nám Mobilní pošta mohla zajíždět celoročně, nejen po dobu zavření okresu, protože pobočka v obci chybí. A nejbližší pošta v Dolní Kalné, čtyři kilometry odsud, je otevřená pouze v omezených hodinách. Bojíme se dalšího rušení menších poboček pošty, to by znamenalo veliký problém," doplnila starostka Horní Kalné Hana Jiřičková.

Cíl? Snížení mobility lidí

S iniciativou přišla Česká pošta, která se obrátila na starosty obcí. Lidé si můžou v pojízdné poště poslat dopis a balík, zaplatit složenky, koupit časopisy, křížovky nebo gratulace. Mobilní pošta zprostředkuje také výplaty poukázek, výběry hotovosti jako na standardní poště, služby Poštovní spořitelny, ale také výplaty sociálních dávek. "Ještě by mohli mít i terminály Sazky pro podání Sportky, to by zájem lidí určitě zvýšilo," navrhl starosta Horní Olešnice.

Mobilní pošta bude zajíždět do 15 obcí, které nemají kamennou pobočku. V každé z nich zastavuje na půl hodiny. Parkuje zpravidla u obecního úřadu nebo hospody, musí se totiž připojit na elektriku. Jakmile obsluha Mobilní pošty zatáhne roletu v poslední obci, vydá se s přijatými poštovními zásilkami na středisko do Dvora Králové nad Labem.

"Hlavním důvodem je ochrana zdraví a snížení mobility lidí," vysvětlil mluvčí České Pošty Matyáš Vitík, proč státní podnik přišel s novinkou v nejvíce zasažených okresech.

V rozjezdovém týdnu byl největší zájem o poštovní služby v Lamperticích, kde během půl hodiny přišlo k bílé dodávce s výdejním okénkem uprostřed sedm lidí. V Horní Kalné využila služeb Mobilní pošty pouze starostka, která odeslala pět obálek. "Byla to běžná agenda," uvedla.

Rychlá akce

Akce se zavedením Mobilní pošty byla rychlá. "Pošta se ozvala v pátek. V úterý byl jasný termín, kdy přijedou. Ze strany České pošty to bylo organizačně velice dobře zvládnuté. My jsme vyvěsili plakáty v obci, zveřejnili informaci na webu, rozeslali jsme sms z infokanálu téměř do každé nemovitosti," přiblížila Hana Jiřičková, jak informovala občany.

"Lidé vnímají tuto službu dobře, na mobilní pobočku můžou i s balíkem. Nejvíce platí složenky," řekla Lenka Štěpánová, která Mobilní poštu obsluhuje a jezdí po vesnicích.

Na Trutnovsku se Mobilní pošta pohybuje od úterý do pátku v dopoledních hodinách. V úterý zvládne Libotov, Vilantice, Třebihošť, Dolní Brusnici, ve středu Suchovršice, Kohoutov, Litíč, ve čtvrtek Královec, Lampertice, Libeč a Voletiny, v pátek Borovničku, Horní Olešnici, Horní Kalnou, Klášterskou Lhotu. V pondělí jezdí Mobilní pošta v obcích na Rychnovsku, kde působí od října stabilně.