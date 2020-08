Jak se zachovat, když už člověk má tu smůlu a na toulkách přírodou ho zmije uštkne, vysvětluje v rozhovoru pro Deník herpetolog Ivan Zwach.

Můžete přiblížit chování zmije? Kdy zaútočí?

Chování vyplývá i z toho, zda tento jedinec má zkušenosti s člověkem. Pokud se zmije nesetkala s agresivním chováním člověka, agresivně se chovat nebude. Člověk nepatří mezi její potravu a tudíž ji v podstatě nezajímá.

Problém je v tom, že když se zmije vyhřívá a usne, nevnímá, co se děje kolem, takže si na ni člověk může sednout, stoupne na ni. Tím jí vytvoří takovou bolest, že se zmije začne bránit. A její jediná obrana je použití jedového aparátu.

Tak uštkne…

Reaguje ovšem velmi pružně. Když zjistí, že dotyčným nebezpečím je velmi malé dítě, nepustí dávku jedu, jen to, co je v zubu.

Pustí jednu dávku, pokud ohrožení skončí

Zmije je tak inteligentní?

Neřídí se pouze pudově, ale i zkušenostmi a „rozumem“. Během svého života se učí.

Nevypustí tedy 10 mg, ale jen třetinu?

Bylo popsáno, že úplně malinké dítě cumlalo a drželo pevně zmiji, která mu neublížila. Sám jsem dělal podrobný popis chování a manipulace s těmi zvířaty a mohu říct, že když chytíte zmiji, která nepoznala člověka jako agresivního tvora, za ocásek a natáhnete si ji na ruku, tak nekousne. Ale nesmíte se k ní přiblížit jako dravec, ale s citem. Zvířata, pokud se k nim člověk chová citlivě, také se chovají citlivě.

Ale když jako turista někde na vrchovišti omylem šlápnu na hada? Tak prostě uštkne a rázem mám v těle jed…

Vypustí jednu dávku. Pokud útok netrvá, nepustí další. Když pustí jednu, tak maximálně 3 miligramy. Kdyby na ni člověk znova a znova šlápl, pustí další a pak už i takzvaně žvejkne - pustí třetí, poslední dávku.

Zmije stupňuje agresi?

Když se cítí ohrožena, tak nejprve jen syčí a dělá výpady naprázdno, těla člověka se nedotkne. Pak až kousne, ale jen nejedovými zuby. A v dalším stádiu, když už ji něco bolí nebo je velmi vystresovaná, používá jedové zuby.

Pokud by se jednalo o malé dítě, dávka ho může usmrtit?

Kdyby mělo do 10 kilogramů, může to být problém.

V olomoucké nemocnici leží dítě, které uštkla zmije. Případů je ročně nekolik



V olomoucké fakultní nemocnici leží malé dítě, které uštkla zmije do nohy. Letos se jedná o první případ. Život dítěte nebyl ohrožen. Ve většině těchto případů, kterých nemocnice v Olomouckém kraji evidují každoročně několik, se jedná o mírnější průběh. V Jeseníku však vloni zažili i drama.



„Tříletý chlapec byl přeložen z dětského oddělení nemocnice v Třinci po uštknutí zmijí na pravé dolní končetině,“ sdělil Deníku mluvčí FN Olomouc Adam Fritscher.



Chlapci bylo aplikováno antisérum. Podle lékařů byla reakce na jed u dítěte celkově lehká.

Případy hospitalizace kvůli uštknutí zmijí eviduje největší nemocnice na střední Moravě ročně několik.



„Máme tak dva až tři případy ročně. Obvykle jen s lehkým průběhem, reakce nejčastěji jen lokální,“ sdělil mluvčí.

Letos se jedná o první případ, vloni zaznamenali ve fakultní nemocnici celkem tři.



Podle zdravotníků je každý případ uštknutí zmijí, zejména u dětí, individuální. Vždy by však lidé měli kontaktovat zdravotnickou záchrannou službu a postupovat podle pokynů.



Například v jesenické nemocnici zaznamenali v minulém roce tři případy uštknutí hadem.

„U jednoho z pacientů byl průběh dramatický, pacient ležel na oddělení ARO. Naštěstí se jej podařilo úspěšně léčit,“ sdělila Deníku mluvčí Nemocnice AGEL Jeseník Radka Miloševská.

Úbytek zmijí je strašný

Jak dlouhé jsou zmijí zuby?

Na rozdíl od zmije růžkaté, která má stejný jed, ale má ho mnohem více, má zmije obecná mnohem kratší zuby. Zmije obecná je má dlouhé 2, maximálně 3 milimetry, aplikuje jed těsně pod kůži. Byla popsaná jedna samice měřící metr a ta měla zuby velké 4 milimetry.

Můžete přiblížit, kde v Olomouckém kraji mohu na zmiji obecnou narazit? Jsou to jen Jeseníky či oblast Králického Sněžníku?

V horských partiích je běžně. Míněno na dnešní parametry běžně.

Jaké jsou dnešní parametry?

Kdysi jsem dělal součet zmijí na jednom kopci u Rýmařova, kde jsem za jedno odpoledne chytil 64 zmijí. Za 10 let tam byly 4 zmije. Úbytek je strašný!

Kde je šance se s nimi setkati? V jakém biotopu?

Na rašeliništích, vrchovištích, prameništích. Také kolem potoků, v údolní nivě. Na pasekách, chráněných místech, bokem od cest, kde lidé moc nechodí. Setkání se zmijí je však i zde v dnešní době spíše zvláštnost.

S dítětem rozhodně k lékaři

To, že zmije uštkla dítě, které leží v nemocnici v Olomouci, je tedy velká náhoda?

Velká smůla. Na druhou stranu lidé se v rámci koronaviru chovají odlišným způsobem, více chodí do přírody. Tolik lidí do přírody nikdy nechodilo, vydávají se stranou davů, mimo hřebenové túry.

Jak se zachovat, pokud už mám v těle jed? Jaká je nejlepší první pomoc?

V první řadě se posadit a zachovat klid. Uvědomit si, že jed není pro člověka smrtelný. Není určený pro člověka. Panika a stres kolikrát zabíjí, ne vlastní jed, ale strach z něj. Takový případ je skutečně popsán. Nemá smysl nic řezat, zaškrcovat. Pouze stačí tlakový obvaz, který použijeme v místě od uštknutí výše, blíže k srdci. Končetinu je dobré chladit, třeba polévat vodou. Ruku je dobré zavěsit do šátku. Nohu položit dolů. Jde o to, aby se ta uštknutá část těla nehýbala.

Dá se odpozorovat, jak jed postupně působí?

Ano, podle otoku přes klouby.

Můžete uvést příklad?

Pokud kousne do prstu, tak když se otok nezvětšuje za zápěstí, nic vážného se neděje. Znamená to, že imunitní systém je schopen reakce a reaguje. Ale pokud jde přes druhý kloub - prst je jeden kloub, celé zápěstí je druhý kloub - není to dobré. Když tedy nejde přes dva klouby, není nutné aplikovat protijed.

Vyhledat lékaře?

U malého dítěte jednoznačně a hned.

Kousnutí v přírodě? Na 99% užovka hladká

Jak poznám, že na mě v přírodě v Česku zaútočila zmije a ne jiný druh hada?

Rád bych upřesnil, že zmije obecná sama opravdu nezaútočí. To jsou jen novinové titulky. Je potřeba vědět, že zmiji se velmi podobá užovka hladká.

Užovka hladká kouše?

Když vás v přírodě něco kousne, a je to had, na 99 procent je to užovka hladká. Je to velmi razantní, malý had, velikosti menší zmije. Jakmile se jí dotknete, jdete kolem ní, rafne vás.

Rozlišení uštknutí je složité?

U zmije se u červených ranek po kousnutí objeví bílé malé otoky, které se postupně zvětšují. Zatímco u užovky hladké dojde k zarudnutí a může téct krev, protože když kouše, zároveň jako kdyby drásá.

Takže hada raději rychle vyfotit, pokud je možnost?

Určitě. Při identifikaci se soustředit na důležité věci, zejména oko, zda má kolmou nebo kruhovou zřítelnici. Zmije také mají na spodní a horní čelisti bílé šupinky, vypadá to, jako kdyby měly zuby.

Klikatý pruh?

Ten právě mít nemusí, jsou různé formy zmije obecné: černé, rezavé… Na pruh bych nespoléhal.