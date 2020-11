Betonové nádoby z dílny dolnokounické společnosti Consystem budou sloužit k vyzrávání takzvaných oranžových vín. Ta vznikají z bílých odrůd delším ležením na slupkách. „Oranžovou barvu vínu dodají právě slupky hroznů. My ve vinařství využíváme odrůd Tramín červený a Pálava,“ přiblížil manažer vinařství a technolog Ondřej Konečný.

Sytém výroby jejich oranžového vína je podobný tomu v nádobách kvevri. „S tím rozdílem, že kvevri je starou gruzínskou metodou, zatímco naše oranžové víno pocházející z našich vinohradů vyzrává v nádobách, které vyrobila jihomoravská společnost. Příběh našich vín v tomto bude ucelený a dokončený,“ zdůvodnil Konečný.

Vína z betonu budou pouze doplňkem širokého sortimentu. „Jde o vína, která neosloví každého. Jsou zpravidla trpčí a sušší. Vnitřní části nádob jsou ošetřeny stěrkou. Možná to tak nepůsobí, ale podobně jako sud je i beton prodyšný. Ostatně zrání vín v betonu není žádnou novinkou, donedávna šlo spíše o opomíjený způsob výroby,“ poznamenal technolog.

Péče o betonová vejce, z nichž pořízení jednoho vyšlo asi na šedesát tisíc korun, je podle Konečného srovnatelně náročná s péčí o dřevěné sudy. „Přece jen jde o pórovitý materiál, který je třeba po vytočení důkladně vymýt,“ porovnal Konečný.

Již pět let využívají betonových nádob k vyzrávání vín také ve velkobílovickém vinařství Malý vinař. Naplněných jich mají aktuálně sedm. Každá z nich váží šest tun a vejde se do ní až 3 700 litrů vína. „Vína z betonových nádob jsou skutečně takovou specialitou. Každý vinař se snažím svým zákazníkům připravit něco nového a zajímavého a my jsme v tomto směru nechtěli být výjimkou. Protože jsme měli dostatečné a vhodné prostory s ideálními podmínkami, kde jsme nádoby mohli umístit, nasvítit je, a nechat vyniknout jako dominantu, nezaváhali jsme,“ vysvětlil vinař František Mádl.

Vína, která vyzrála v betonu, jsou podle něj zajímavou alternativou pro ty konzumenty, kteří neholdují vínům z dřevěných sudů. „Ne každý ocení ve víně dřevitost. Vína z betonových nádob se nám zdají mohutnější než ta z nerezu. V ročnících, kdy jsme museli přikyselovat, byla vína z betonu kompaktnější. Vnímám je jako alternativu k vínům z nerezových nádob. Zpravidla jde o vína sušší, pouze Pálavu z betonu máme polosuchou. Do betonových nádob jsme dali cuvée Sauvignon a Neuburské či Sauvignon a Pálavu. Ale také Veltlínské zelené, Rulandské šedé a Frankovku,“ přiblížil velkobílovický vinař.

Beton, který se k vyzrávání vína využívá už od počátku minulého století, si jako materiál pochvaluje. „Nerozesychá se tak, jako klasická dřevěná bečka. Lépe se udržuje. Navíc se svou výškou dva a půl metru působí dominantně a majestátně. Naopak ale dýchá až třikrát pomaleji než sud, přestože jde o porézní beton. Nádoby, které máme u nás ve vinařství, jsou dovezené z Itálie a vyrobené z křemičitého písku, o němž se ví, že víno dokáže harmonizovat. Ošetřené nejsou nijak, pouze jsme je podle návodu výrobce natřeli roztokem kyseliny vinné a nechali asi měsíc zatvrdnout,“ pochvaloval si Mádl.