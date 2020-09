Více než padesátiletou tradicí se může pochlubit moštárna v Opavě v Olomoucké ulici. Vchází se do ní ze dvora přes kadeřnictví Marta a čilý ruch tady panuje každou sobotu buď od 8 do 18 nebo od 12 do 18 hodin. V nejbližší době se ji chystá navštívit třeba také Ondřej Bitomský.

„Máme to vždycky tak na střídačku. Když je hodně jablek, buď je dovezu do pálenice a odvážím si kalvados, anebo jedu směr moštárna a odvážím si mošt,“ usmívá se. Letos je podle něj řada právě na návštěvu moštárny.

„Máme na zahradě čtyři velké a dva menší stromy jablek. V tomto roce je plodů docela dost, určitě více než loni. Tedy sice jsou o něco menší než obvykle, ale je jich hodně. Do moštárny pojedu rozhodně alespoň nadvakrát, uvidím podle toho, kolik kilo jablek nakonec natrhám. Mošt z první várky většinou rozdám po rodině, ten se spotřebuje rychle. A další pak zamrazujeme,“ upřesňuje.

Tuto nadcházející sobotu 19. srpna pojede lis v opavské moštárně od osmé ranní až do večera. „Vypadá to, že tato sobota bude opravdu hodně silná. Už v úterý jsem měla nasmlouváno deset moštářů, nějakých 700 kilogramů jablek. A další zájemci počítám, že budou teprve volat,“ sdělila včera naší redakci předsedkyně opavských zahrádkářů Barbora Fišerová.

Funguje zde objednávkový systém. Každý všední den od 17 do 17.30 mohou lidé volat na číslo 608 400 410 a dozví se přesnou hodinu, kdy mají přijet. „Má to pak na sebe lepší návaznost a lidé nemusejí čekat,“ vysvětluje Barbora Fišerová. Jablek je podle ní letos dostatek.

„To už jsem zjistila během června, července, když jsem jezdila po obcích. Za jednu sobotu zvládneme vymoštovat tunu jablek. Výtěžnost je podle druhu, ale z jednoho litru je to asi šest až sedm deci moštu,“ vypočítává. A jak je to letos s kvalitou ovoce? „Když mi zákazníci přivezou jablka v přepravce, já už vždy cítím, pokud mají uvnitř kolem jádřince plíseň. A letos jsem to zatím ještě necítila. Maximálně jsou na povrchu skvrnitá, ale to vůbec není na závadu,“ dodává Barbora Fišerová.

Kromě jablek v Opavě moštují i hrušky. To je ale potřeba domluvit vždy telefonicky. „Protože hrušky samostatně se moštovat nedají, neunesly by to naše plachty. Ale jde to udělat tak, že se hrušky moštují společně s jablky, ty mají pevnější konzistenci. Většinou je to v poměru čtvrtina hrušek na polovinu jablek,“ prozrazuje závěrem. Přesný rozpis „moštovacích hodin“ a další informace se zájemci dozví na webu www.czsopavamesto.webnode.cz v sekci Moštování.

Každé pondělí od 14 do 17 hodin otevírá své brány také moštárna v Oticích v Hlavní ulici. „Pokud jsou větší objednávky, tak se domluvíme třeba na dopoledne. Zatím to stíháme a zvládáme. Jablek je rozhodně více než loni, ale méně než předloni. A také hodně tečou, výtěžnost je velká,“ říká za otické zahrádkáře Eliška Šulová. Volat mohou zájemci o lisování v Oticích na číslo 737 344 281.

Kde a kdy se v opavském regionu dále moštuje?



Například:

Štěpánkovice - areál zahrádkářů, Zahradní 408, každý čtvrtek od 16 do 18 hodin

Kobeřice – Slezská ulice za budovou mateřské školy, každé úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin

Hať – objekt Českého zahrádkářského svazu na dolní Hati, každou středu od 14 do 17 hodin

Vítkov – na rohu ulic Dělnická a Zemědělská, každý pátek od 15 hodin (při množství ovoce nad 400 kilogramů nutná telefonická objednávka na číslech 605 339 249 nebo 737 272 961)

Štáblovice – každé úterý a čtvrtek od 15 do 17 hodin (objednávky na čísle 728 508 068)

Mokré Lazce – každé úterý a čtvrtek od 17 do 19 hodin (při větším množství ovoce objednávka na číslech 720 674 717 nebo 778 110 143)

Markvartovice – každou sobotu od 9 do 12 hodin